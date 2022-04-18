Мишустин пообещал свести на нет бумажную волокиту при оказании госуслуг

Правительство утвердило концепцию, по которой большинство госуслуг к концу 2023 года перейдет в цифровой формат. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство утвердило концепцию, по которой большинство госуслуг к концу 2023 года перейдет в цифровой формат. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

- Сейчас, например, для получения полиса ОМС человек должен лично обратиться в страховую компанию или МФЦ. Как правило, для этого нужно заранее находить время, подстраиваться под график работы. Более того, такой полис существует пока только в бумажном виде, что не всегда удобно, - сказал Мишустин.

Теперь государственные и муниципальные услуги будут переводиться в «цифру» и оказываться в режиме 24 часа 7 дней в неделю. По словам Мишустина, утвержденная концепция позволит со следующего года «свести на нет бумажную волокиту» и сократить сроки предоставления услуг.

В то же время, по словам Мишустина, желающие смогут по старинке очно оформить и получить нужную справку или выписку на бумаге в многофункциональных центрах либо ведомствах.

На совещании у премьера также обсуждалось развитие системы оптовых продовольственных рынков. Как рассказал Мишустин, концепция была уже ранее утверждена правительством, а сейчас подготовлен перечень шагов по ее реализации. По словам премьера, правительство намерено помочь сельхозпроизводителям наладить сбыт своей продукцию как можно ближе к потребителю в крупных городах. - Это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих, ведь помимо оптовых продаж там будут созданы условия и для розничной торговли, - заявил Мишустин.