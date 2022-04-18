«От молодого папы до дерзкого гангстера»: Киркоров показал фэшн-шоу в Питере

30 апреля королю сцены Филиппу Киркорову исполнится 55 лет. Фото: Личный архив

30 апреля королю сцены Филиппу Киркорову исполнится 55 лет. День рождения артист начал отмечать 15 апреля на сцене в Питере, там же у Филиппа отгремят концерты 16, 17 апреля в БКЗ «Октябрьский». А потом артист отправится в Москву, где 27, 28, 29 и 30 апреля в Кремлёвском дворце встретит с поклонниками свой золотой юбилей.

- Для меня это, конечно, не рекорд, в моей биографии было и по тридцать концертов. Но тут приятно, что даже в это непростое время, люди настолько заждались, что мы добавили еще по дополнительному концерту в Москве и в Питере. Я благодарен своим поклонникам, которые еще два года назад купили билеты и хранили их всю пандемию. Поэтому мне ничего не помешает реализовать свои самые безумные, творческие и креативные планы,-рассказал kp.ru Филипп Киркоров.

День рождения артист начал отмечать 15 апреля на сцене в Питере, там же у Филиппа отгремят концерты 16, 17 апреля в БКЗ «Октябрьский». Фото: Личный архив

Любимый Питер встретил артиста аншлагом. Поклонники два года бережно хранили билеты на концерты артиста, которые дважды переносились из-за пандемии.

Вышел на сцену артист, как всегда, эффектно, показав не только свои вокальные возможности, но и устроив целый спектакль из парада самых дорогих нарядов в истории мировой моды.

Начал шоу в образе «Мулен руж», не изменив любимым перьям и стразам. Потом перевоплотился в дерзкого рэпера с цепями и «татушками». А потом вдруг выпорхнул на сцену в образе «молодого Папы», в мантии за 50 тысяч евро от своих друзей

Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Любимый Питер встретил артиста аншлагом. Фото: Личный архив

В общем, дал шика, как умеет, как от него ждут.

Накануне премьеры шоу артист побывал в студии радио «Комсомольская правда», где рассказал о новой постановке.

-Это будет фэшн-шоу «55 gold. The fashion greatest hits».

На сцене будут показаны наряды от кутюр, которые были сделаны эксклюзивно для меня самыми большими мастерами мира моды, начиная от Dolce&Gabbana, Balmain, Phillip Plein, Alexander McQueen и заканчивая нашими замечательными художниками. Конечно, не обойдется без нарядов от Валентина Юдашкина. И, конечно, в финале шоу - золотой плащ! -поделился с «КП» Филипп.

Поклонники два года бережно хранили билеты на концерты артиста, которые дважды переносились из-за пандемии. Фото: Личный архив

- Это знаковая примета и уже традиция. Из российских дизайнеров там еще будет Арташес Оганян – это удивительный мастер, который одевает нашу сборную по бальным танцам. И это будет наш совместный творческий фэшн-дебют на сцене. Да, и каждая премьера - это открытие нового имени художника по костюмам. Например, в прошлый раз в шоу «Цвет настроения» был Алексей Селезнев из Израиля. Плюс будет сюрприз и от него - именно традиционный золотой плащ на финал.

Едет ко мне со святой земли Израиль, который мне очень дорог. Пользуюсь случаем и передаю Алексею большой привет. Также мы с дизайнером Игорем Гуляевым подготовили для шоу наряды из нашей совместной капсульной коллекции, созданной почти пять лет назад. Мы тогда придумали очень красивый показ: превратили знаменитые полотна мировых художников в одежду,-вспоминает Филипп Киркоров.