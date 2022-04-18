«Требует нестандартного подхода»: Эльвира Набиуллина рассказала, как Россия будет противостоять санкциям

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Кризис все ближе. Самая сложная ситуация в экономике будет во втором и третьем квартале этого года. Такой прогноз сделала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она озвучила его на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике. А также рассказала, как ЦБ будет помогать трансформировать экономику, бороться с инфляцией и настраивать валютный контроль.

СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

- Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Они в первую очередь сказались на финансовом рынке. Сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики, - сказала Набиуллина.

По ее мнению, самые большие проблемы проявятся в ближайшие месяцы. Они будут в основном связаны с логистикой - трудностями в поставках импортных товаров и комплектующих, а также в возможных ограничениях, связанных с экспортом. За это время экономике нужно будет перестроиться на новые рельсы, найти сговорчивых партнеров, наладить рынки сбыта и поставок нужной нам продукции.

Здесь основная роль принадлежит правительству. Премьер Михаил Мишустин недавно назвал ситуацию в экономике «сложной, но рабочей». Более того, по его мнению, после ухода западных конкурентов для российских компаний и азиатских партнеров открываются новые возможности на внутреннем рынке.

Участники совместного заседания комитетов Государственной думы РФ и главы Центробанка. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТА

ИНФЛЯЦИЯ ВЫСОКАЯ, НО ПОД КОНТРОЛЕМ

По данным Росстата, с начала года цены выросли на 11%. Прогноз на конец года - 20 - 25% годовых. Чтобы снизить влияние санкций на инфляцию, ЦБ применил целый комплекс мер. Во-первых, повысил ключевую ставку до 20% годовых, а недавно чуть снизил ее, но оставил на высоком уровне - 17%. Во-вторых, стабилизировал курс рубля. За доллар дают 80 рублей. Это примерно столько же, сколько было в середине февраля.

- Как Центральный банк мы прекрасно понимаем, что период санкций может сопровождаться всплеском цен на отдельные товары. Это будет во многом связано не с высоким спросом, а с низким предложением товаров, - пояснила Набиуллина.

При этом она заявила, что любой ценой инфляцию снижать не будет. Здесь главное - поймать баланс интересов. Чтобы и цены не росли слишком быстро, и у бизнеса был стимул развиваться.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСЛАБНЕТ

- Отказаться от всех элементов валютного контроля сейчас не получится. Его нужно настраивать так, чтобы он только перекрывал риски, а не мешал нормальной внешнеэкономической деятельности. Это потребует нестандартного подхода. Но мы готовы сейчас что-то смягчать, в том числе по несырьевому экспорту, - объяснила председатель ЦБ.

Напомним, в начале марта Центробанк ввел ряд ограничений на покупки валюты и переводы за рубеж. Например, комиссию в 12% и лимиты в 10 тысяч долларов на отправку средств за границу. С прошлой недели часть ограничений сняли. К примеру, ЦБ отменил комиссию при покупке валюты на бирже. А также разрешил гражданам отправлять деньги не только иностранным контрагентам, но и на собственные счета в зарубежных банках. Теперь возможны и другие послабления. Курс рубля для этого уже достаточно крепкий. А слишком сильная отечественная валюта бюджету не очень-то нужна.

У БАНКОВ ВСЕ СПОКОЙНО

- Банковская система России твердо стоит на ногах и способна выдерживать удары, - рассказала Эльвира Набиуллина.

У банков накопились приличные резервы в несколько триллионов рублей. Плюс они могут занимать средства у ЦБ. Кроме того, им разрешили не выплачивать дивиденды акционерам, а направить эти деньги в капитал. Это сделает их более устойчивыми перед лицом кризиса.

Государственная кубышка при этом тоже в порядке. Да, половина средств заморожена. Но осталась другая половина - она лежит в золоте, китайских юанях и наличной валюте. Всего на $300 млрд. Этими деньгами правительство сможет распоряжаться в случае необходимости. Но в этом году они вряд ли потребуются. Даже несмотря на сокращение поставок, цены на мировые ресурсы такие, что бюджет, скорее всего, будет сведен с профицитом - в несколько триллионов рублей.

ПРОДЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. Ее полномочия истекают 24 июня этого года. Но президент в марте рекомендовал продлить их на третий срок. Комитет Госдумы по финансовому рынку такое решение одобрил. Госдума в полном составе рассмотрит этот вопрос в четверг, 21 апреля.