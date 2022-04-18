Владимир Путин: Экономический блицкриг Запада не удался

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Владимир Путин провел с правительством совещание по вопросам экономики. Президент в самом начале рассказал, что мы смогли отбить удар по нашим финансам.

- Западные страны хотели, чтобы на наших рынках началась паника, случился коллапс банковской системы, образовался дефицит товаров. Но эта политика провалилась – экономический блицкриг не удался, - заявил глава страны.

Российский лидер добавил, что ситуация стабилизируется, а курс доллара вернулся к февральским отметкам. В магазинах больше нет дефицита. Рынок смог сам себя выровнять без контроля властей.

При этом, государство сейчас получает уйму денег. У нас профицит бюджета уже на уровне одного триллиона рублей.

- В первом квартале положительное торговое сальдо (разница в деньгах между экспортом и импортом, мы продаем за бугор больше, чем покупаем – Ред.) составило 58 млрд. долларов. Это исторический максимум, - заметил Путин.

Президент сообщил, что за полтора месяца цены выросли на 9,4%. В годовом выражении инфляция увеличилась до 17,5%.

- Это высокие значения, люди чувствуют их на семейном бюджете. Надо поддержать граждан, - поручил глава страны.

Будут проиндексированы пенсии, соцвыплаты, зарплаты бюджетников. Конкретные цифры правительство назовет позже.

Путин назвал меры, которыми власти собираются заняться в первую очередь:

1. Поддержка экспорта и импорта за счет перевода расчетов в рубли и национальные валюты.

2. Государство поможет бизнесу с доступными кредитами. Центробанк уже начал снижать ключевую ставку.

3. Бюджет насытит экономику деньгами для поддержания внутреннего спроса.