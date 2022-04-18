Объятия и нужные слова несут уверенность в завтрашнем дне: журналисты приходят на помощь жителям Мариуполя

Известный журналист Грэм Филлипс вновь приехал на Донбасс, на сей раз - с гуманитарной миссией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Десятки тысяч жителей Мариуполя обитают сейчас в подвалах домов, где нет света, воды, тепла и не работает канализация.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Десятки машин доставляют гуманитарную помощь, но ее всё же не хватает. Многим нужны лекарства. Наблюдается массовый спрос на батарейки к фонарикам, требуются сим-карты, а детям и старикам нужны памперсы. Питьевая вода в дефиците, а технической нет совсем.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналисты всё это видят своими глазами. Слышат от местных жителей просьбы сообщить родственникам и знакомым о том, что они живы. Большинство журналистов ежедневно приезжают в Мариуполь, видит эти проблемы, пишут, снимают и рассказывают о них. Многие по пути в Мариуполь заезжают в магазины и покупают продукты, нужные вещи людям - гуманитарная помощь идет в Мариуполь в том числе и по журналистскому каналу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный английский журналист Грэм Филлипс работает в Донбассе с 2014 года. Он рассказывает, как живут и сражаются жители ДНР. В соцсетях с начала спецоперации он призывал людей к сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса. На автобусе он проехал от Урала до ДНР собирая продукты, насобирал за несколько дней 3-4 тонны продуктов, в основном консервов. К его машине выстраиваются очереди. Грэм заряжает людей не только едой: от него идёт фантастическая энергия и слова поддержки. Рукопожатия, объятия и нужные слова несут людям уверенность в завтрашнем дне. В личной машине Грэма нет свободного пространства, всё забито продуктами.

Британский журналист Грэм Филлипс в Мариуполе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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