Ольга Скабеева отправила предательницу Татьяну Лазареву мыть туалеты

Татьяна Лазарева несколько лет назад эмигрировала в Испанию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Татьяна Лазарева несколько лет назад эмигрировала в Испанию. Изгнанная с работы телеведущая коротает дни и ночи на виллы в Марбелье и поливает Россию и россиян помоями. Телеведущая Ольга Скабеева до глубины души возмущена подлыми выходками блондинки.

Татьяна Лазарева несколько лет назад потеряла работу в России. Поговаривали, что бывшая жена Михаила Шаца прикладывалась к бутылке. Теперь телеведущая живет в Марбелье и поражает гнусными высказываниями о России, в которой родилась и зарабатывала деньги.

Как признавалась артистка, в Испании с работой туго, путь на телевидение и сцену ей закрыт. Не так давно Татьяна стала приглашенной звездой украинского юмористического шоу, в котором сделала ряд подлых и издевательских заявлений о России. Ольга Скабеева не стала молчать и врезала сбежавшей на чужбину артистке.

"С виллы в Марбелье Лазарева ведет русофобскую рубрику для «Квартала-95». Хотя «русофобская» - это уже даже неважно в ее положении. Слишком это все унизительно. Возможно, Татьяне совсем нечего есть", - разразилась Ольга гневной отповедью.

По мнению Скабеевой, "лучше помереть с голоду, чем такое". После чего дала совет Лазаревой: "Татьяна, идите лучше мыть испанские туалеты, чем этот испанский стыд".

Стоит отметить, что не так давно Лазарева оскорбила россиян. "Они тупые, пьяницы, наркоманы. Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку!", - заявляла артистка.

Она также оправдала себя. "У нас есть возможность уехать - и мы уезжаем".