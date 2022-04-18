Анастасия Макеева провела ночь в полиции: «Маньяк с угрозами явился в театр. Написала на него заявление»

В отделении полиции артистка с мужем было до 3 ночи. Фото — телеграм-канал Анастасии Макеевой

Актриса Анастасия Макеева живет в Москве, но часто участвует в спектаклях в Санкт-Петербурге. В минувшие выходные в северной столице Макеева играла Татьяну Ларину в мюзикле «Демон Онегина». В 40 лет артистка в отличной физической форме, что позволяет ей перевоплощаться в юную героиню. Макеева сейчас получает не только желанные комплименты от поклонников, ее преследует маньяк, который явился на «Демон Онегина».

В Питер артистка поехала на машине в семейной компании: за рулем муж Роман Мальков, сзади пассажиры – его старший сын студент колледжа 17-летний Андрей с подругой Ульяной. Макеева работала, а в свободное время все вместе гуляли по городу: побывали в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, молодежь прошлась по музеям.

Анастасия Макеева с мужем Романом Мальковым некоторое время проживут без угроз от Марселя — он на очередном лечении. Фото — телеграм-канал Анастасии Макеевой

Макееву уже не первый год преследует поклонник Марсель Сагитуллин – мужчине около 40 лет, он влюблен в Анастасию, но свои чувства демонстрирует в ненормальной форме. Раньше писал звезде признания в любви в социальных сетях, потом угрозы – его блокировали, но он заводил новые страницы и продолжал. В Москве на спектаклях с участием артистки в прошлом году бывало и так: «На всех моих спектаклях присутствует участковый – для спокойствия моего здоровья и защиты». Мужчина проявлял удивительные способности по поиску знакомых актрисы, выдумывал изощренные угрозы и продолжает это делать. Анастасия уже рассказывала: «Однажды он заявился в театр и намерен был выйти на сцену. Этот мужчина хотел сделать мне предложение без каких-либо на то предпосылок, ведь я его не знаю и знать не хочу. Вызвали полицию, его увезли в клинику для душевнобольных. Он вернулся. Что делать? Он пишет какую-то чушь каждый день. Фантазии его нет предела…»

После того, как Макеева вышла замуж четвертый раз за Романа Малькова – Марсель стал еще и ревновать в свойственной ему буйной и оскорбительной манере. И вот явился на спектакль в Санкт-Петербург. Макеева рассказала, что до трех ночи вынуждена была решать проблемы в полиции: «Перед спектаклем наш маньяк со своими угрозами убить меня и расстрелять моего мужа, и даже бывшего мужа заявился в театр. Была вызвана полиция и после сложного двенадцатичасового рабочего дня, я вместо отдыха и ужина поехала писать заявление. Полиция вызвала медиков и парня увезли в больницу. Так что день мой начался в 8 утра и закончился в 3 ночи в общении с полицейскими и психиатром».

Перед спектаклем Макеевой в Питере пришел маньяк с угрозами в ее адрес. Фото — телеграм-канал Анастасии Макеевой

После спектакля Анастасия с мужем приехала в 18-й отдел полиции: «Будем сдавать Марселя в специальную службу». В сети появилось видео, где этот самый Марсель в полиции бросает странные реплики в адрес Насти вроде «ты делаешь это все специально»… Муж артистки отвечает ему спокойно: «Я тебя начинаю сильно не любить…»

Вот такая обратная сторона популярности – красивых и известных женщин (даже после замужества) преследуют, угрожают. При этом у Макеевой нет в социальных сетях провокационных публикаций – счастливая семейная жизнь и работа. Анастасия завершает обмне документов: у нее теперь двойная фамилия - Малькова – Макеева. У артистки много работы – спектакли, пробы в кино.