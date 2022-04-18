Минобороны демонстрирует эффективность "Аллигаторов" в небе Украины

Вертолет за несколько километров может увидеть в лесу трубу, из которой выходит дым от блиндажной буржуйки

Минобороны России демонстрирует видео кадры подготовки к боевым вылетам и объективный контроль работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Современный вертолет Ка-52, который в войсках называют "Аллигатор", может выходить на охоту в любое время суток. Он эффективен в любое время года. В темные и холодные ночи его оборудование особенно чувствительно к окружающей обстановке. Тепловизор боевой винтокрылой машины позволяет увидеть, например, неостывший двигатель танка врага на расстоянии до 10 километров, и со 100-процентной вероятностью уничтожить обнаруженную цель.

Вертолет за несколько километров может увидеть в лесу трубу, из которой выходит дым от блиндажной буржуйки. Скрыться от его оптики невозможно.

"Основная особенность ударного вертолета Ка-52 - соосная работа винтов, крутятся они в разные стороны. Это позволяет улучшить механику машины и ее управляемость. "Аллигатор" - единственный вертолет, который может лететь на сверхмалых высотах задом, боком и совершить посадку даже при наличии серьезных повреждений", - рассказывает командир вертолета Павел К, на счету у которого десятки боевых вылетов.

Вертолеты работают в паре. Пока один прикрывает, другой зависает над землей и выполняет пуски ракет.

"Сначала ведомый отрабатывает по нужной цели, по координатам… Отходит, ведомый его прикрывает. Он отошел, ведомый тоже набрал немножко высоту, отработал и ушел потихоньку….", - говорит Павел.

На аэродроме, который можно устроить на любом поле, летчики и "Аллигаторы" отдыхают под прикрытием расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Эти комплексы на километры слышат и видят приближение самолетов или беспилотников. Они сбивают их фактически в автоматическом режиме.