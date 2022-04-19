Сын Джо Байдена забыл в ремонте ноутбук с «тоннами» компромата. Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы

Хантер Байден был членом совета директоров крупнейшего украинского энергоконцерна Burisma Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Забывчивость может дорого обходиться человеку. Случайно оброненная или забытая где-то вещица – будь то документ, портмоне или, как в случае с сыном президента США, ноутбук, могут дорогого стоить не только для тех, кто его нашел, но и для самого обладателя. Ведь в разряд потерь могут войти не только репутация, но и пара десятков лет, которые, возможно, придется провести в местах не столь отдаленных.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В начале 2019 года некий мужчина принес в компьютерную мастерскую, расположенную в штате Делавэр, ноутбук. И больше никогда за ним не являлся. По местным законам, через три месяца невостребованный гаджет перешел в собственность владельца заведения, который решил выставить его на продажу. Увидев, что на жестком диске есть много фото Джо Байдена, Мак Айзек на всякий случай скопировал все файлы, которые оказались затем в ФБР. Как заявлял сам Айзек, он полагал, что сохранившаяся в памяти компьютера переписка представляет общественный интерес. Кроме того, Айзек и не скрывал, что является сторонником заклятого врага Байдена - Дональда Трампа.

А В ОТВЕТ ТИШИНА

Полагая, что ФБР, ознакомившись с файлами, озвучит немало интересного из жизни клана Байденов, Мак Айзек потирал руки. Он был уверен, что невольно поможет Трампу, которого в 2019 году пытались подвергнуть импичменту. Главу государства обвиняли в том, что он злоупотребил своими полномочиями, вынуждая руководство Украины начать расследование в отношении холдинга Burisma, в котором работал младший сын Байдена, Хантер. Но в Капитолии ни слова не обмолвились о том, что располагают компрометирующей Байденов информацией, полученной с жесткого диска невостребованного в мастерской ноутбука. Никаких публикаций на эту тему не было и в СМИ. Айзек написал в Белый дом, но ему никто не ответил. Удивившись происходящему, он передал копии файлов одному из адвокатов, входивших в команду Трампа, и только спустя почти полтора года мир узнал, что ноутбук в мастерской забыл Хантер Байден, а его похождения могут стоить нынешнему президенту США карьеры, а самому Хантеру – свободы.

ПОХОЖДЕНИЯ ОТРОКА

Хантер Байден с 2014 по 2019 год занимался бизнесом на Украине и времени не терял. Добывал газ, финансировал строительство биолабораторий, а в свободное от работы время (как вы видите на фотографиях) отрывался напропалую с местными эскортницами. Фото: СОЦСЕТИ

Десятки фотоснимков, на которых Хантер Байден позирует голым то в одиночку, то с разными женщинами, а также употребляет наркотики, - это еще полбеды. К тому времени сам Байден-младший уже признался, что вел беспутный образ жизни, а с наркотиками завязал. Его папочка даже использовал эти признания в своей предвыборной кампании – мол, воспитал героя, который нашел в себе силы взяться за голову.

А вот деловая переписка подтвердила самые худшие опасения: Байден-старший, будучи сенатором, вице-президентом и кандидатом в президенты США, активно лоббировал бизнес своего сына в Украине и не только, несмотря на то, что всегда открещивался от этого.

Байден-старший, будучи сенатором, вице-президентом и кандидатом в президенты США, активно лоббировал бизнес своего сына Фото: REUTERS

И НИКАКОГО ШУМА

Целых пять лет – с 2014 по 2019 гг. Хантер Байден был членом совета директоров крупнейшего украинского энергоконцерна Burisma, заработав на этом $2 миллиона. В эти годы Байден-старший был вице-президентом Америки. И, как подтверждают найденные в ноутбуке письма, по просьбе отпрыска встречался с топ-менеджерами Burisma. Более того, в 2016 году Джо Байден отказывался выделять Украине очередную порцию кредитных денег только потому, что в Киеве не хотели увольнять генпрокурора Виктора Шокина. Казалось бы, какое дело вице-президенту США до генерального прокурора Украины? Но, как выяснилось, Шокин инициировал расследование в отношении Burisma, руководство которой он подозревал в коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Журналисты The New York Times, в распоряжении которых оказалась деловая переписка Байдена-младшего, были уверены, что их публикация произведет в США эффект разорвавшейся бомбы. Статья вышла в свет, но особого шума не произвела. В немалой степени этому поспособствовали и соцсети, владельцы которых страстно ненавидели Трампа: Facebook* ограничил цитирование материала, сославшись на необходимость тщательно перепроверить содержащуюся в нем информацию; Twitter опубликовал сообщение, что публикация противоречит его политике в отношении информации, полученной незаконным путем. Хотя журналисты NYT проверили подлинность писем, а сам Хантер Байден никогда и не отрицал, что в наркотическом угаре так и не получил в мастерской свой ноутбук.

ШИРОКИЕ ИНТЕРЕСЫ

Документы из ноутбука Байдена-младшего показали, что его деловые интересы касались не только получения средств со счетов украинской газовой компании. Хантер Байден также активно занимался инвестиционной деятельностью, и его компания Rosemont Seneca Technology Partners оказалась причастна к деятельности фирмы Metabiota, занимающейся исследованием вирусов и работавшей на Украине на Black & Veatch – компанию-подрядчика Пентагона. В свое время Black & Veatch рапортовала о том, что строит в Одессе биолабораторию, в которой «может проводиться обучение для эффективного, безопасного и надежного выявления особо опасных патогенов».

Этой страницей в карьере Хантера Байдена тщательно изучила британская газета Daily Mail, журналисты которой опешили от сделанных ими находок: в письме вице-президента Metabiota Мэри Гутьери говорится, что деятельность Metabiota может способствовать тому, чтобы «отстоять культурную и экономическую независимость Украины от России».

Информацией о причастности Хантера Байдена к финансированию расположенных на Украине биолабораторий обладает и Минобороны РФ, которое уже обвинило сына президента США в этой чудовищной деятельности.

Хантер Байден также активно занимался инвестиционной деятельностью, и его компания Rosemont Seneca Technology Partners оказалась причастна к деятельности фирмы Metabiota, занимающейся исследованием вирусов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С МИРУ ПО НИТКЕ

У Хантера Байдена нет никаких гарантий того, что свидетельства его сомнительной деловой активности не будут приобщены к материалам расследования, ведущегося против него уже четыре года. Пока никто не берется судить – когда это произойдет: американская Фемида время от времени делает послабления для сынка главы Демократической партии, настаивая на том, что следственные действия не должны влиять на позицию избирателей. Но уже известно, что Байдена-младшего подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, полученных им в том числе из Китая и Казахстана. Причем дело ведет прокурор, назначенный Дональдом Трампом. Дэвиду Вайсу гарантировано, что он ни при каких обстоятельствах не будет уволен до того момента, как завершит расследование против Хантера Байдена. Вайс не общается с прессой, но на условиях анонимности один из его помощников сообщил, что уже сейчас обвинение сможет просить для Байдена-младшего 20 лет тюремного заключения.

Пока же Хантер Байден коротает время за мольбертом, заявляя, что к бизнесу больше не имеет никакого отношения. Посвятив себя живописи, он торгует своими картинами по невероятно высоким ценам. Художественные критики в пух и прах разнесли его мазню, заявив, что за такую цену ее могут приобретать только те, кто рассчитывает на благосклонность автора или его родителя. Но папаша-Байден, явно радующийся тому, что его сын больше не сует в фотообъектив свои гениталии и не угорает в наркотическом дыму, настоял на том, чтобы имена ценителей творчества новоявленного живописца сохранялись в тайне для всех, включая его самого.

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ДОСЛОВНО

Член конгресса США Даррел ИССА.

Член Конгресса США Даррел Исса – в интервью телеканалу Fox News:

- Эту историю с Хантером Байденом мы должны отследить до самого верха, до «большого парня». Этот ноутбук – сокровищница очевидного – прямой связи между президентом и его сыном. А еще эти материалы глубоко погружают нас в болезнь Хантера Байдена, его серьезную наркотическую зависимость.