В украинском Геническе вернули на место памятник Ленину, а над зданием администрации повесили российский флаг

Ленин вновь стоит на своем месте

Как радовались украинские нацисты, когда утром 16-го июля 2015 года демонтировали памятник Ленину на центральной площади города. Декоммунизация Украины после победы Майдана в Киеве стала государственной политикой, которую было легче всего реализовать. И местные власти одни за другими принимали, как тогда им казалось, исторические решение о сносе памятников Ленину и монументов из "проклятого" советского прошлого. В Геническе решение о сносе памятника Ленину еще в январе 2015-го приняли депутаты местного совета, но до лета руки до него у местных властей не доходили.

Правда, смутные сомнения терзали местные власти уже тогда.

- Мы выполнили решение сессии, принятое в феврале, и выполнили закон о «декоммунизации». Мы не дали свалить этот памятник, мы его оставили для истории. Он у нас сегодня на ответственном хранении в одном из коммунальных предприятий, - рассказал тогда журналистам и. о. городского головы Геническа Александр Тулупов.

Видимо, чуйка сработала, в отличие от других городов, где памятники просто ломали кусками. Все же, Геническ к Крыму ближе, чем какой-нибудь Хмельницкий.

И чуйка оказалась права.

И вот, после освобождения Геническа от украинских "захистников" в Геническе Ленин вновь стоит на своем месте. На центральной площади и перед зданием местной администрации. Первый, что называется, пошел. А вернее – вернулся на свое законное место. А еще позади Ленина на здании городской власти теперь развеваются два флага: один – российский, а второй – красное знамя Победы.

Да, к Ленину у нас теперь отношение неоднозначное. Особенно, после того, как президент России несколько раз в своих выступлениях и статьях объяснил, что именно Ленин и большевики после него создали ту Украину, которая сейчас погрязла в местечковом нацизме и русофобии. А потому восстановление Ленина в его "законных" правах может многим и не понравиться

Но есть два нюанса. Во-первых, если нынешние украинские власти считали, что это плохо, то для нас это автоматически должно стать если и не хорошо, то, во всяком случае, терпимо и, как минимум, поводом для осмысления. Если украинские нацисты были против, то мы, естественно, за.

Ну и, конечно, во-вторых, которое перевешивает все остальные аргументы. Ленин – такая же часть нашей общей истории России, как и Сталин, и Александр Невский, и Николаи Романов и Иван Грозный, и святой князь Владимир, и Петр Первый, и т.д., и т.д.

А потому возвращение Ленина в этой ситуации можно только приветствовать. Мы и Жукова вернем, и Ватутина, и всех, кого снесли эти подонки. А вот памятники Шевченко, при всей спорности его личности, не тронем. Не мы ставили, не нам сносить.

Потому что это и будет исторической справедливостью.