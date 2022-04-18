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Политика18 апреля 2022 15:00

В украинском Геническе вернули на место памятник Ленину, а над зданием администрации повесили российский флаг

Демонтированный памятник Ленину вернули на место после освобождения украинского Геническа
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Ленин вновь стоит на своем месте

Ленин вновь стоит на своем месте

Как радовались украинские нацисты, когда утром 16-го июля 2015 года демонтировали памятник Ленину на центральной площади города. Декоммунизация Украины после победы Майдана в Киеве стала государственной политикой, которую было легче всего реализовать. И местные власти одни за другими принимали, как тогда им казалось, исторические решение о сносе памятников Ленину и монументов из "проклятого" советского прошлого. В Геническе решение о сносе памятника Ленину еще в январе 2015-го приняли депутаты местного совета, но до лета руки до него у местных властей не доходили.

Правда, смутные сомнения терзали местные власти уже тогда.

- Мы выполнили решение сессии, принятое в феврале, и выполнили закон о «декоммунизации». Мы не дали свалить этот памятник, мы его оставили для истории. Он у нас сегодня на ответственном хранении в одном из коммунальных предприятий, - рассказал тогда журналистам и. о. городского головы Геническа Александр Тулупов.

Видимо, чуйка сработала, в отличие от других городов, где памятники просто ломали кусками. Все же, Геническ к Крыму ближе, чем какой-нибудь Хмельницкий.

И чуйка оказалась права.

И вот, после освобождения Геническа от украинских "захистников" в Геническе Ленин вновь стоит на своем месте. На центральной площади и перед зданием местной администрации. Первый, что называется, пошел. А вернее – вернулся на свое законное место. А еще позади Ленина на здании городской власти теперь развеваются два флага: один – российский, а второй – красное знамя Победы.

Да, к Ленину у нас теперь отношение неоднозначное. Особенно, после того, как президент России несколько раз в своих выступлениях и статьях объяснил, что именно Ленин и большевики после него создали ту Украину, которая сейчас погрязла в местечковом нацизме и русофобии. А потому восстановление Ленина в его "законных" правах может многим и не понравиться

Но есть два нюанса. Во-первых, если нынешние украинские власти считали, что это плохо, то для нас это автоматически должно стать если и не хорошо, то, во всяком случае, терпимо и, как минимум, поводом для осмысления. Если украинские нацисты были против, то мы, естественно, за.

Ну и, конечно, во-вторых, которое перевешивает все остальные аргументы. Ленин – такая же часть нашей общей истории России, как и Сталин, и Александр Невский, и Николаи Романов и Иван Грозный, и святой князь Владимир, и Петр Первый, и т.д., и т.д.

А потому возвращение Ленина в этой ситуации можно только приветствовать. Мы и Жукова вернем, и Ватутина, и всех, кого снесли эти подонки. А вот памятники Шевченко, при всей спорности его личности, не тронем. Не мы ставили, не нам сносить.

Потому что это и будет исторической справедливостью.

Украинский кризис: Новости