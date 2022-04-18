«Мама, я звоню из плена»: Российские разведчики вычислили и задержали украинский спецотряд, сбивавший вертолеты

В ходе завязавшегося боя четверо бойцов ВСУ были уничтожены. Еще четверо предпочли сдаться Фото: Александр КОЦ

ОДИН ТАНК И ДВЕ «ВЕРТУШКИ»

На экране трофейного телефона – пусковая установка противотанкового комплекса. На дисплее – российский вертолет Ка-52, который, зависнув над землей, изготовился к удару на большое расстояние управляемой ракетой. Иной причины застывать на высоте 20 метров нет. Оператор ПТРК захватывает цель и нажимает на кнопку «Пуск». Противотанковая ракета, предназначенная для наземных целей, попадает в воздушную.

Таких роликов в этом телефоне оказалось три. На двух атакованы вертолеты Ка-52. Еще на одном сожжен российский танк. Я, честно говоря, не думал, что авторы подобных видео доживают до плена. А тут стоят четверо хлопцев, даже лица не подрихтованы. Российские разведчики вышли на них под утро – спецотряд 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады располагался на поселковом кладбище под Изюмом, вырыв себе укрытия прямо среди могил. Место удобное – просматривается и дорога, и ближайшие высоты. В ходе завязавшегося боя украинские десантники успели уничтожить одну свою пусковую установку – чтоб не досталась противнику. Четверо бойцов ВСУ были уничтожены. Еще четверо предпочли сдаться.

Фото с телефона взятых в плен бойцов ВСУ

Я — НЕ Я, РАКЕТА НЕ МОЯ...

Один из пленных, оператор противотанкового комплекса Михаил Китайский, родился в Твери, там училась мать. После развала Союза они уехали на Украину. Китайский – не «мобилизант», он – профессиональный контрактник, который прошел подготовку под опекой западных инструкторов. Начало спецоперации встретил в Херсонской области.

- Наша колонна была разбита дважды. И мы вынуждены были откатиться. После этого нас отправили на Житомир, а оттуда – сюда.

- Какие задачи ты выполнял, что у тебя за подразделение?

- Батарея противотанковых управляемых ракет. Моя задача как оператора – это носить установку, носить ракеты, заряжать ее.

- В боевых действиях принимал участие?

- Ну, у меня был один пуск. Командир увидел брошенный танк, видимо, его подбила артиллерия, но он не был сгоревший. Он три дня стоял на том поле. И, когда к нему начали подходить люди, он позвонил по рации главному, и тот сказал, что если будет возле танка возня, его просто убрать. Командир мне сказал сделать пуск. Один человек был за танком, двое полезли в танк. Когда ракета попала в танк, он загорелся. Но те двое выпрыгнули из него. И все трое убежали. Хотя у меня есть видео на телефоне, где командир говорит, что один человек в подбитом танке остался. Но это неправда. Хотите – верьте, хотите – нет.

Фото с телефона взятых в плен бойцов ВСУ

Все пленные любыми правдами и неправдами пытаются доказать, что они непричастны к гибели российских военных. Но когда у каждого есть смартфон, переписки и собственноручно снятые кадры, сложно что-то утаить.

- У тебя на телефоне видео, как сжигают российские вертолеты, - напоминаю Китайскому.

- Да, это работал мой командир. Когда мы пришли на позицию, прилетело два вертолета, и он просто завис над посадкой. И командир попытался сделать первый пуск – ракета не попала. Второй – тоже мимо. Третьим он его сбил. Через несколько дней история повторилась, снова прилетел вертолет, только немножко в другое место, но на той же позиции. И он тоже с одного или двух пусков в него попал.

- Как звали командира?

- Печерский Александр Леонидович. Позывной «Сонычко».

Фото с телефона взятых в плен бойцов ВСУ

«НЕ ОБИЖАЮТ, КОРМЯТ, ПОЯТ»

На содержание у Китайского никаких жалоб нет. Он искренне удивляется, что остался жив.

- Нам постоянно говорили, что русские военных в плен не берут, особенно десантников. Но они нам предлагали сигареты, воду, еду. Посадили в окоп, чтоб прикрыть от нашего же обстрела. То есть относились по-человечески.

Это подтверждают и его сослуживцы – Владислав Ермошкин, Ярослав Селифанов, Константин Чагаров. Один пошел на контракт, потому что не хотел служить «срочку». Другой – от безработицы. У третьего в телефоне – видео с похабным издевательством над гражданином России. Судя по всему, не военным. Что не меняет сути.

- Мне это сбросили в мессенджере. Это нехорошо. С пленными так нельзя.

- С тобой здесь как обращаются?

- Хорошо, не обижают, кормят, поят.

- Как думаешь, что дальше с тобой будет?

- Не знаю.

- На что надеешься?

- Надеюсь на обмен хотя бы.

- Ты обменяешься, вернешься на Украину?

- Вернусь, оружие больше в руки не возьму.

- А если заставят под угрозой тюремного срока?

- Уже не заставят больше.

Фото с телефона взятых в плен бойцов ВСУ

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

Есть у украинских выродков в форме такое развлечение. Названивать матерям и женам убитых и плененных российских бойцов и измываться над несчастными женщинами. Кому-то показывают документы, валяющиеся на телах, кому-то в красках рассказывают о пытках. С ухмылочками, наслаждаясь властью над беззащитным человеком. Здесь, в расположении российских войск под Изюмом, я ни разу не сталкивался с таким отношением к пленным. Более того, задержанным украинским десантникам разрешили позвонить родным.

- Аня, я в плену, - звонит Чагаров сестре.

- Точно?

- Да.

- Что ты обманываешь…

- Уже два дня. Передай там привет всем. И в военкомат зайди и с частью свяжись.

- Ало, мам, я звоню из плена. Со мной все в порядке, - говорит Михаил Китайский.

- Сынок, для тебя война закончилась, я тебя когда-то дождусь домой.

- Все хорошо, к нам тут нормально относятся. Все, что вам там по ТВ рассказывают мол бьют, мучают – это неправда. Обули, накормили. Не переживай. Не верь пропаганде.

Фото с телефона взятых в плен бойцов ВСУ

- Я стараюсь такое не смотреть. Будь хорошим человеком, помогай, кому нужно. Я думаю, будет все хорошо – и в России, и на Украине.

Матери еще потом долго писали на телефон, с которого звонили пленные, просили не издеваться над их сыновьями. Российские военные отвечали, что они не воюют с безоружными. И не опускаются до животного садизма, в отличие от украинских «захистников». Десантников переправят в Россию, определят в лагерь для военнопленных, где они будут ждать обмена на россиян...

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