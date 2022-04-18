Вскрылась грязная правда об оскандалившемся Андрее Данилко

Андрей Данилко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Андрей Данилко вывел из себя бывшего продюсера Светланы Лободы. Нателла Крапивина схлестнулась с певцом, выступающим в образе разбитной проводницы поезда Верки Сердючки, после его скандальных заявлений. Женщина смачно ответила артисту.

Андрей Данилко в последнее время то и дело делает скандальные и нелепые заявления. То он матом выскажется в адрес России и россиян, то обрушится на Николая Баскова, то унизит опухшую от слез Светлану Лободу. Мол, плачет не искренне, да и добрые дела дела "для всеобщей похвалы".

За последнюю вступилась ее бывший продюсер и близкая подруга Нателла Крапивина. Она призвала Данилко "завязывать с алкоголем и посмотреть на мир трезвыми глазами".

Тот сильно обиделся и обвинил продюсера в приеме запрещенных препаратов. "Она пишет мне: «Хватит бухать». А я ей отвечаю: «Нателла, хватит нюхать уже». Пусть она тоже посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию. Ведь я не хотел обидеть Лободу, я, может быть, эмоционально сказал. Но люди действительно не верят им", - оправдывался вокалист.

И вот теперь Крапивина разразилась гневной отповедью, не стеснясь в выражениях. "Я старалась оставаться максимально вежливой к ветерану сцены Андрею Данилко в связи с тем, как усердно он скакал на сцене с двухметровой звездой на протяжении стольких лет, развлекая всех - от Лукашенко до Порошенко. Но его откровенное хабальство начинает изрядно раздражать", - написала в блоге женщина.

А потом бывший продюсер Лободы вскрыла грязную правду о Данилко и его пикантных развлечениях. "Андрей, несмотря на то что вы большой знаток всевозможных запрещенных средств, не стоит проецировать свои привычки на окружающих. Вещества, которые вас периодически сваливают в депрессию, ко мне не имеют никакого отношения. Моя жизнь настолько насыщена событиями, что мне совершенно нет необходимости употреблять то, чем вы обычно припудриваете носик. Так что говорите, да не заговаривайтесь", - отчитала она артиста.