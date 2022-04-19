Главный онколог Минздрава назвал изменения в анализах крови, которые должны насторожить

По одному или нескольким показателям крови диагноз «рак» поставить нельзя Фото: Мария ЛЕНЦ

Можно ли определить рак по анализу крови? Это один из самых частых вопросов. Ответ на него дал в своем официальном Телеграм-канале главный онколог Минздрава, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН, практикующий врач хирург-онколог Андрей Каприн.

- По одному или нескольким показателям крови диагноз «рак» поставить нельзя, - пояснил эксперт. - Для окончательного вывода потребуется пройти целый комплекс дополнительных исследований, которые точно укажут на наличие или отсутствие злокачественного процесса.

В то же время некоторые изменения в анализах крови могут быть основанием заподозрить: возможно, в организме развивается злокачественная опухоль. Подчеркнем: такие отклонения в показателях крови ни в коем случае не говорят о том, что человек точно болен раком. Это повод внимательнее отнестись к своему здоровью, обратиться к врачу и убедиться, что у вас нет онкологических заболеваний.

Академик РАН Андрей Каприн перечислил, на какие изменения в анализах стоит обращать внимание.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ: КАКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ДОЛЖНЫ НАСТОРОЖИТЬ

- Этот анализ позволяет выявить патологические изменения в организме при различных заболеваниях инфекционной и неинфекционной природы, - поясняет Андрей Дмитриевич. - Мы видим общее количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и других клеток в крови. Любое изменение в показателях гемоглобина, лейкоцитов, сахара в крови и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) без видимой причины говорит о скрытой болезни. Отклонения являются поводом для обращения к врачу.

Какие изменения должны насторожить:

- повышенный уровень СОЭ (скорости оседания эритроцитов);

- любое изменение количества лейкоцитов (то есть, как снижение, так и превышение нормы);

- снижение гемоглобина;

- много зернистых и незрелых лейкоцитов;

- лимфоцитоз: многократное превышение уровня лимфоцитов.

От редакции: то, что ваши показатели отклоняются от нормы - в большую или меньшую сторону - будет указано в бланке результатов анализов. При этом цифровые значения «нормы» могут быть разными в различных медлабораториях (в зависимости от тест-систем, применяемых реактивов и т.п.).

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ: НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ

- Биохимический анализ крови позволяет точнее судить о состоянии организма в целом, работе его отдельных систем и органов. Это довольно точный метод, который назначают при первом подозрении на онкологическое заболевание, - рассказывает академик Каприн.

Иными словами, этот анализ помогает выяснить, к каким нарушениям в организме уже привело развитие злокачественной опухоли, если она есть.

На какие показатели обратить особое внимание:

• низкий уровень сывороточного альбумина. Это самый распространенный белок в плазме крови человека. Его снижение встречается при целом ряде заболеваний, включая онкологические;

• высокая активность альдолазы (ALD). Это фермент, находящийся во всех органах и тканях организма. Повышенный уровень ALD может сигналить о разрушении клеток какого-либо органа или ткани, что возможно при развитии опухоли;

• высокая активность лактатдегидрогеназы (LDH). Это еще один фермент, уровень которого повышается при заболеваниях, сопровождающихся повреждением тканей и разрушением клеток;

• высокий уровень гамма- и альфа-2-глобулинов. Это белки крови, отклонения их от нормы встречаются при различных острых и хронических воспалительных процессах, а также при опухолевых заболеваниях;

• высокий уровень кальция. Повышенный уровень этого элемента в крови (гиперкальциемия) встречается при раке бронхов, молочной железы, почек. А также при костных метастазах;

• высокий уровень кортизола. Известно, что развивающийся злокачественный процесс является для организма хроническим стресс-фактором. Это сопровождается стимуляцией активности коры надпочечников и повышением в крови содержания кортизола. В то же время длительность и тяжесть процесса могут привести к истощению возможностей надпочечников и падению уровня кортизола в крови, отмечают ученые.

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Анализ крови на онкомаркеры - насколько это достоверно?

- Эти анализы чаще назначают уже при лечении рака, когда нужно следить за развитием злокачественного процесса, - поясняет академик Каприн. - Когда происходит мутация клеток и появляется раковая опухоль, она выбрасывает в кровь определенные продукты жизнедеятельности: антигены и белки, именно они называются онкомаркерами. Попадая в кровь, они могут указать на злокачественное новообразование и даже его локализацию.

! Анализ на онкомаркеры имеет вспомогательное значение, поэтому нет никакого смысла сдавать их «просто так» здоровому человеку, подчеркивает главный онколог Минздрава.

Поводом для сдачи крови на онкомаркеры является:

- необходимость уточнения диагноза, т. е. подозрение на опухоль уже есть и исследование проводится наряду с другими;

- опухоль уже диагностирована, проведено лечение и необходимо удостовериться, что нет рецидива.

На заметку: существует исключение лишь для одного онкомаркера - ПСА (простатспецифический антиген). Измерение уровня ПСА является скрининговым методом выявления рака предстательной железы. То есть такое исследование рекомендуется всем мужчинам определенного возраста для ранней диагностики рака простаты. Согласно приказу Минздрава о диспансеризации анализ на ПСА проводится в возрасте: 45, 50, 55, 60 лет и в 64 года.

Повышение уровня ПСА встречается не только при раке, но и при ряде других заболеваний, поясняют врачи. Так что сами по себе результаты этого анализа не являются безусловным доказательством развития опухоли. Но служат поводом для дополнительного обследования.