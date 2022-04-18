Умер первый муж Натальи Гундаревой

В последние годы режиссер часто болел Фото: Евгения ГУСЕВА

О его уходе сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский. На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы и был, по словам Заславского, в хорошем настроении. И вот сегодня, 18 апреля, супруга режиссера сообщила печальную новость.

В последние годы 87-летний режиссер часто болел. То он лежал в больнице из-за проблем с сердцем, то была странная история, когда он напал на врача «скорой помощи», прибывшего к нему на вызов. А он, профессор ГИТИСа, достал нож и нанёс медику ранение. Тогда многие решили: сказался возраст и творческое напряжение режиссера.

У Леонида Хейфеца богатая биография. Его дипломной постановкой стал спектакль «Шоссе на Большую Медведицу». В 1963-м он пришел работать режиссером в Центральный театр Советской армии.

В начале 70-ых в течение пятнадцати лет работал в Малом театре. Там он поставил «Свадьбу Кречинского», «Перед заходом солнца», «Летние прогулки», «Короля Лира», «Зыковых» и многие другие постановки. В 1988-м году Хейфец вернулся в Центральный театр Советской армии главным режиссером. И снова были яркие постановки: «Павел I», «Боже, храни короля!», «Маскарад» и «На бойком месте».

С 1998-го работал режиссером Московского академического театра имени Маяковского. «Кукольный дом», «Синтезатор любви», «Спуск с горы Морган», «Цена», «Отцы и сыновья» по мотивам романа Тургенева «Отцы и дети» - это не полный спектакль, которые выпустил в этом театре Леонид Ефимович.

С «Маяковкой» его связывала не только работа. Леонид Хейфец был первым супругом ведущей актрисы этого театра Натальи Гундаревой. Они познакомились в 1973 году - во время съемок телевизионного спектакля «Обрыв». Уже известный к тому времени режиссер был на 14 лет старше Гундаревой. Вскоре они поженились. Наладилась бытовая жизнь, Хейфец получил квартиру. Но каждый продолжал заниматься исключительно своим творчеством. Хейфец ставил спектакли, Гундарева работала в театре и кино. В итоге, через шесть лет их брак распался.

Хейфец много работал за рубежом в Польше, Турции, Болгарии и Франции. Он преподавал в ГИТИСе.

Три года назад режиссер получил специальную премию «Золотая Маска» — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».