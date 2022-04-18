Британский наемник рассказал о преступлениях нацбатов в Мауриполе: «Они связали двух гражданских, увели, их больше не видели»

Эйден Эйслин уже обратился к премьер-министру Борису Джонсону

В Мариуполе, где активные боевые действия продолжаются на территории завода «Азовсталь», по некоторым данным остается до 2500 бойцов национальных батальонов и ВСУ, в том числе, до 400 наемников. Кому-то не повезло — как гражданину с американским паспортом, который в США уже не вернется. Кто-то успел сдаться в плен и теперь названивает на родину.

Один из двух британских наемников, задержанных в эти дни в Мариуполе, Эйден Эйслин, который уже обратился к премьер-министру Борису Джонсону вместе со своим коллегой по несчастью Шоном Пиннером с просьбой обменять их на украинского оппозиционера Виктора Медведчука, сделал признание о том, как обращались с гражданскими лицами бойцы батальона «Азов» (запрещенного в России), с которыми он воевал рука об руку ( а до того он «геройствовал» в Сирии).

- Я видел, когда стоял в дозоре, как бойцы разведгруппы, из батальона «Азов», связали двух гражданских, которых подозревали, что они шпионили для российских сил, по рукам и ногам и завязали им глаз, - рассказал Эйслин, который на Украине находился с 2018-го года и был приписан к бригаде морской пехоты, - Их отвели в бункер, в какое-то помещение. После этого я их больше никогда не видел. С учетом той ситуации, в которой мы находились, могу предположить, что с ними могли сделать. Но мы этого не узнаем, пока российские силы не обследуют всю территорию металлургического завода. Может быть, тогда у нас появятся сведения о судьбе этих гражданских.

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