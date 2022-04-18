Украинские военнопленные говорят, что им выдавали до трех таблеток "боевых химикатов" в день

Внешний вид не только Владимира Зеленского, но и многих украинских националистов у российских медиков вызывает определенные опасения. Военнопленные часто выглядят сильно истощенными, а во время операций обычные дозы обезболивающих на них просто не действуют.

Опасения начали подтверждаться: украинских солдат терзает натуральная ломка, как бывает с наркоманами, когда они вдруг перестают принимать запрещенные вещества.

- Украинские военнопленные говорят, что им выдавали до трех таблеток "боевых химикатов" в день. Это делало их жизнерадостными и нечувствительными к боли. Соединенные Штаты Америки поставляют химикаты в диких количествах и наблюдают, как это влияет на военных в долгосрочной перспективе, потому что им все равно, что будет с этими людьми потом, - заявил бывший глава ДНР и депутат Государственной Думы России Александр Бородай.

Речь идет о психостимуляторе "Каптагон", что состоит из амфетамин и теофиллина. Первитин (действие то же, что у амфетамина) входил в паек гитлеровских солдат в шоколадных конфетах. Первитин с шоколадом немецкие солдаты жевали, чтобы бодро себя чувствовать на маршах, в бою. Через какое-то время из-за этого наркотика у них начинались проблемы с кишечником. Их целыми подразделениями отправляли в Европу на лечение минеральными водами. К концу войны в Третьем рейхе в санаториях оказались целые дивизии наркозависимых с испорченными кишечниками.

"Каптагон" находили на позициях террористов в Сирии. Эти таблетки даже получили соответствующие названия: "террористический наркотик" или "наркотик джихада". Он вызывал эйфорию, которая была в десятки раз ярче, чем от первинтина. В похожем состоянии наблюдали украинских националистов на майдане и во время поджога Одесского дома профсоюзов.

К наркотикам в таблетках Украину приучают около десяти лет. С санкции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) там официально работают американские заводы по производству метадона. Ежегодно киевские власти абсолютно легально скармливали 11 тысячам украинских наркоманов более 2 тонн метадона, чтобы они только не кололись внутривенными наркотиками. В итоге те получали бесплатный метадон, продавали его школьникам, а сами продолжали колоться.

Шприцами сегодня на Украине завалены все огневые позиции украинских военнослужащих.

Сегодня наркотический бизнес США на Украине оказался под угрозой. Заводики по производству метадона могут быть ликвидированы, а 11 тысяч наркоманов моментально вылечены и отправлены на принудительные работы.