Иван Ургант спешно пытается продать один из своих главных активов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Иван Ургант стал едва ли не самой обсуждаемой российской знаменитостью последних недель. Сначала экстренно улетел с семьей в Израиль. Якобы его супруга и дети подали документы на получение израильского гражданства (сам Иван имеет паспорта двух стран еще с 2018 года). Затем вернулся.

Теперь же стало известно, что Иван Ургант спешно пытается продать один из своих главных активов - огромный особняк на Рублевке, в знаменитом поселке Горки-10.

УПАЛ В ЦЕНЕ В ТРИ РАЗА

В 2018 году Иван купил этот дом с большим участком себе на сорокалетие. (По слухам, подарочек обошелся в 7 млн долларов - около 400 млн рублей на тот момент). Особняк в классическом европейском стиле. Более 1000 квадратных метров всяких радостей - 5 спален, 3 санузла, гостиная с камином, собственный кинозал, тренажерный зал, зона СПА с бассейном, шикарная летняя терраса. И все это на площади в 160 соток. Перед домом - пруд с уточками.

Иван Ургант спешно продает рублевский особняк с плесенью Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

И вот объект обнаружился на сайтах недвижимости в разделе «продается». Цены от разных агентств варьируются от 150 до 160 миллионов рублей. То есть, просят почти в три раза меньше, чем было заплачено при покупке.

Еду в Горки, чтобы оценить хоромы на месте. Но посторонний человек не может просто так выйти к участку. Он находится на закрытой территории.

- Мы, конечно, слышали, что здесь Ургант живет, но никогда его не видели, - говорят мужики, выгуливающие собак в парке, из-за забора которого видно крышу особняка.

Местные показали мне брешь в ограде: через лесок можно пройти к участку. Там, правда, упираешься в глухой пятиметровый каменный забор, обвешанный камерами. Перед тобой ворота и стоящий окнами на улицу дом прислуги (400 квадратных метров + гараж на четыре машины).

Пятиметровый забор вокруг особняка с плесенью и участка в 160 соток Фото: Александр РОГОЗА

Кстати, если внимательно изучить на сайтах недвижимости фотографии комнат, холла и закрытого бассейна, выясняется, что стены буквально изъедены черной плесенью.

Человек из окружения телеведущего объясняет:

- Дом изначально был куплен, чтобы в нем жила большая семья Ивана (у телеведущего двое общих детей с супругой Натальей Кикнадзе плюс у женщины есть взрослые сын и дочь от первого брака, - Авт.). Они даже переехали туда, но через какое-то время выяснилось, что в особняке есть проблема с той самой плесенью. Она начала расползаться так быстро, что пришлось съезжать. С тех пор особняк стоял закрытым. Его пытались сдавать в аренду (на одном из сайтов фигурирует цена: просили 2 млн рублей в месяц, - Авт.), но желающих не было.

Дом в Иславском с дороги просто так увидеть невозможно, он спрятан в грудине территории за соседскими домами Фото: Александр РОГОЗА

«ГРАФСКИЙ» ПРУД СТАЛ ПРОБЛЕМОЙ

По словам специалистов, плесень может появляться из-за некачественных отделочных работ, неправильной вентиляции, плохой герметизации крыши. Но, скорее всего, во всем виноват тот самый пруд у дома - вода из-за плохой изоляции цоколя постоянно заливала подвал. Поэтому как минимум последние два года водоем спущен. Правда, судя по фото, ситуацию это не спасло.

- Жить с плесенью нельзя, это чревато серьезными проблемами с дыхательными путями и кишечником, - говорит гендиректор Инженерного Центра «ГК ПРОЕКТ» Наталья Мунтяну. - Если появилась плесень, нужно полностью снимать все отделочные материалы до основания. Затем вызываются специалисты, которые удалят ее и обработают поверхности. Это недешевое удовольствие. Самое главное - установить причину возникновения плесени. Иначе она будет появляться снова и снова.

Получается, именно неубиваемые грибницы уронили стоимость актива Ивана Урганта в несколько раз.

- По сути за запрашиваемые деньги продается земля - таких больших участков на рынке практически нет, - объясняет член Совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - Дом в таком состоянии, скорее, обуза. Мне кажется, потенциальному покупателю этот объект может быть интересен, чтобы затем разбить площадку на 5-6 отдельных участков и с выгодой продать.

Эту версию kp.ru подтвердили в одном из агентств, которые занимаются продажей:

- Конечно, этот дом придется сносить. Вряд ли есть смысл вкладывать деньги в его «лечение».

Единственное, что видно посторонним - дом охраны (400 квадратных метров), к которому внутри пристроен гараж на 4 авто Фото: Александр РОГОЗА

ИВАН. СЕРГЕЙ. НОВЫЙ ГОД

Еще один загородный дом Ивана Урганта находится в соседней деревне - Иславское. Обычное село, без всяких КПП и уплывающих высоко в космос заборов. Участок здесь телеведущий купил еще в конце 2000-х и несколько лет строил дом в стиле минимализм - несколько разноцветных прямоугольников. (Риелторы навскидку оценивают этот особняк на территории около 20 соток примерно в 200 млн рублей). Правда, с дороги эту красоту ни за что не увидеть.

- Смотри, как он хитро сделал, - показывает мне один из соседей Ивана.

Неприметные с виду ворота из дешевого металла на самом деле ведут мимо двух соседских участков вглубь территории. И только метров через пятьдесят - заезд к дому.

- Хорошую цену людям дал, чтобы «приватизировать» полоску земли для проезда машины и закрыть проезд, - объясняют местные.

Еще один загородный дом Ивана Урганта находится в соседней деревне - Иславское Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

С соседями любимец публики общается очень редко.

- Нам рассказывали, что лет пять назад на Новый год у Урганта был в гостях Сергей Светлаков. Якобы им не хватило горячительного и они пошли к соседям, живущим через забор. А у тех было припасено. Говорят, немного посидели вместе, выпивали, веселились. Но правда это или нет - черт его знает. Сам он вот так запросто, как мы с вами, по улицам не ходит.

Парень, сидящий за прилавком единственного на все село продуктового магазина подтверждает - бурчит:

- Ургант ко мне никогда не заходил. Видел только няню с его младшей дочерью (девочке семь лет, - Авт). А вот телеведущий Дмитрий Крылов (бессменный фронтмен «Непутевых заметок» на Первом канале, - Авт.) регулярно бывает. И еще у нас тут Ольга Шелест живет. Позитивная женщина!

По свидетельству жителей Иславского, Ивана Андреевича последний раз видели издалека две недели назад - выходящим у ворот из машины. Подтверждают: из Израиля он действительно вернулся.

ЧТО ЕЩЕ

ПЕНТХАУС В «СИТИ» И КВАРТИРА С ВИДОМ НА МАРИИНКУ

Насколько известно, параллельно Ургант выставил на торги и двухуровневый пентхаус в башне «Меркурий» «Москва-Сити». Говорят, на пике популярности «Вечернего Урганта» и чеса по корпоративам в качестве конферансье именно эта квартира была основным местом жительства знаменитости. Сейчас этот объект продается не на публичных площадках, а через специальных агентов по «элитке». Стоимость оценивают до 500 млн рублей.

Кроме того, Ивану Урганту принадлежит квартира в «Клубном доме на Смоленском бульваре» рядом с высоткой МИД. Четыре комнаты, четыре санузла, 267 квадратных метров. Кстати, на одном из сайтов прямо сейчас продается квартира ровно с таким же метражом за 290 млн рублей.

А еще у отпрыска знаменитой актерской династии есть собственная квартира и в родном для него городе на Неве. Это 115-метровая трешка на набережной Крюкова канала с видом на Мариинский театр и исторический дом, в котором когда-то жил Федор Шаляпин.

Комментарий эксперта

«Сейчас звезды не избавляются от недвижимости, а наоборот - скупают»

После стремительного отъезда из России некоторых знаменитостей поползли слухи, что звезды кинулись массово продавать свою недвижимость. Так ли это?

- Повышенный спрос на «элитку» мы наблюдали с конца февраля по начало апреля, - рассказывает kp.ru владелец агентства недвижимости «Авеню-Москва» Вадим Богач. - Многие владельцы дорогих домов и квартир после ввода различных ограничений (в том числе на покупку валюты в России, - Авт.) сняли свои объявления о продаже или приостановили сделки. Но даже при этом сейчас в Москве представлено около двух тысяч вариантов квартир, апартаментов и пентхаусов стоимостью от 150 млн рублей. И еще 4 тысячи объявлений о продаже премиальной загородной недвижимости. В среднем, цены в этом сегменте выросли на 10-30% - это связано исключительно с курсом доллара к рублю. На фоне скачков курса многие спешили вложить свои наличные сбережения в самый ликвидный актив - недвижимость. По сделкам, которые проходят через наше агентство, я вижу, что среди покупателей немало отечественных артистов и музыкантов. Так что российские селебрити не продают массово недвижимость, а скорее наоборот, скупают ее.

КСТАТИ

«Коммуналочка» в копеечку

- Если люди постоянно живут в доме такого размера, как в Горках-10 (1040 квадратных метров, - Авт.), счета только за отопление, свет и воду ежемесячно выходят от 120 до 150 тысяч рублей, - рассказал kp.ru сотрудник агентства недвижимости, занимающегося продажей элитных домов. - Это не считая расходов на охрану и прислугу. Все вместе может выходить и до 400-500 тысяч в месяц.