Станет ли битва за Донбасс Курской дугой-2

Затыкайте уши, начинается артподготовка освобождения Донбасса. Фото: Михаил ГОЛЕНКОВ/РИА Новости

Российская армия и батальоны ДНР почти полностью освободили Мариуполь. Там осталось зачистить цеха и подземелья комбината-гиганта «Азовсталь», где засели боевики нацполка «Азов» (запрещен в РФ). По разным прикидкам, на это потребуется еще неделя.

А тем временем полным ходом идет подготовка к генеральному сражению - окружению и ликвидации самой мощной группировки войск Украины в Донбассе и освобождение всей территории народных республик.

Эту грядущую битву многие эксперты уже сравнивают с Курской дугой 1943 года.

Сравнение яркое. Давайте разберемся - действительно ли эти битвы так похожи? Где и как произойдет главная битва за Донбасс и всю Украину, кто в ней будет участвовать с обеих сторон, каковы их шансы? И закончится ли Донецкая дуга так же, как когда-то Курская, - коренным переломом во всей военной спецоперации-2022.

Чем похожи сражения 43-го и 22 и в чем разница

КАК ЭТО БУДЕТ?

1-й ЭТАП

Уже сейчас интенсивно работает российская разведка - космическая, авиационная, сухопутная. Уточняются места опорных пунктов противника и складов.

Можно к бабке не ходить: как и на Курской дуге, операция начнется с могучей артподготовки, плюс массированные удары авиации.

Для этой цели уже приготовлены самые мощные в мире минометы «Тюльпан» (вес мины - 230 кило), и авиабомбы весом 5 тонн! По-другому расковырять железобетонные украинские позиции сложно.

Операция начнется с могучей артподготовки Фото: Александр КОЦ

Найдется работа и нашим высокоточным комплексам «Искандер», и крылатым ракетам «Калибр». По особо крепким бункерам наверняка ударят и «Кинжалы».

Противник в ответ будет огрызаться как старым советским оружием - теми же ракетами «Точка-У», так и импортным - турецкими и американскими беспилотниками. Начнутся вылазки диверсионных групп.

Возможные направления ударов. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

2-й ЭТАП

Очень вероятно, на выручку заблокированным в котле войскам Украина бросит подмогу. Будет пытаться контратаковать. Но в открытых степях Донбасса, над которыми господствует авиация России, это сделать трудно.

А остатки украинских ВВС вряд ли смогут серьезно повлиять на ход событий на земле.

3-й ЭТАП

Можно предположить, что наша группировка войск попытается разрубить донецкий котел на 2 части, чтобы «варить» их по отдельности.

Эту грядущую битву многие эксперты уже сравнивают с Курской дугой 1943 года Фото: Александр КОЦ

ЧЬИ ПОЗИЦИИ ВЫГОДНЕЕ

НА ЧТО РАССЧИТЫВАЕТ КИЕВ?

Прежде всего - на перемалывание войск России и Донбасса при наступлении на сильно укрепленную оборону. Отбиваться из зарытого в землю и «облитого» 2 - 3-метровым слоем железобетона дота всегда безопаснее, чем брать такой дот штурмом. Потери хорошо защищенных обороняющихся могут быть в 3 раза меньше, чем у наступающих.

На Донецкой дуге украинское командование собрало самые боеспособные (разбавленные националистами) части, за 8 лет хорошо освоившиеся на местности и насыщенные вооружением. Одних американских и английских противотанковых комплексов там у украинских войск накопилось почти 3 тысячи.

Там же созданы огромные запасы боеприпасов. Сегодня украинские войска позволяют себе жирно шмалять по Донецку и окрестностям - по 120 снарядов в день! Дефицита боеприпасов у них все еще нет.

Плюс киевский режим рассчитывает прятать своих солдат за спины мирных жителей в шахтерских городках Донбасса. Многие оборонительные позиции прижаты к жилым домам, школам, больницам в расчете на то, что российская авиация и артиллерия не будут лупить по мирным хатам.

КАКИЕ КОЗЫРИ У МОСКВЫ И ДОНЕЦКА?

Корпуса ДНР и ЛНР будут освобождать свою землю, а это много значит для поднятия их боевого духа. Местное население в большинстве своем нелояльно Киеву. Народ тут считает украинские войска оккупантами и нацистами. А войска республик и России - своими освободителями.

Москва рассчитывает и на то, что, окружив группировку Украины в Донбассе, отрежет ее от снабжения. И тем самым посадит на голодный паек - боеприпасы, горючее и продукты у украинских войск закончатся. Тогда они просто сдадутся, не доводя дело до штурма и огромных потерь.

Соотношение сил. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

СКОЛЬКО МОГУТ ДЛИТЬСЯ БОИ?

Скоротечной битва за Донбасс вряд ли получится.

Противник хорошо оснащен и глубоко засел. Ему наверняка будут помогать советами «учителя» из Лондона и Вашингтона. Они не скрывают, что генштаб Украины круглосуточно получает от них развединформацию.

Похоже, что донецкое сражение станет еще и соревнованием российских и американских стратегов.

Вопрос: а может ли вмешаться США (или НАТО в целом) в эту войну напрямую? Не только советниками, наемниками и вооружениями.

Корпуса ДНР и ЛНР будут освобождать свою землю, а это много значит для поднятия их боевого духа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А войсками?

Америка и НАТО твердят, что на такое не пойдут. Это пока. Ведь понятно, что разгром самой сильной украинской группировки станет поражением и союзников Киева. Проглотят ли они эту очень горькую пилюлю?

Очень вероятно, Вашингтон начнет спасать Украину от полного разгрома. И начнет с новой силой давить санкциями, придумывать все новые провокации, как в Буче.

Не позавидуешь Украине. Живым домой может не вернуться каждый второй украинский солдат. Этой трагедии еще можно избежать. Но при условии, что украинские политики и генералы смогут понять, что они толкают свою армию на бесполезную гибель…

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 18 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

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