Ксения Собчак опубликовала фото из Риги и опозорилась

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак крутится как белка в колесе. Почти месяц жена Константина Богомолова провела в Израиле с сыном Платоном. Оттуда она просила денег у россиян, жалуясь на нехватку средств. А, вернувшись в Москву, через несколько дней улетела во Францию. Теперь же стало известно о том, что обедневшая блондинка находится в Латвии.

Ксения Собчак рассказала, что "продолжает путешествие по аэропортам Европы". Как заявила сама телеведущая, она отправилась за пределы России по работе. "В Риге встречают меня как родную. Красота! Командировка с намеком на романтик продолжается", - загадочно высказалась жена Константина Богомолова.

Но внимание фолловеров привлекло даже не столько сказанное блондинкой, сколько ее поведение. В кадре Собчак без всякого стеснения закинула ногу на стол.

В кадре Собчак без всякого стеснения закинула ногу на стол Фото: СОЦСЕТИ

Возмущенные пользователи соцсети стали стыдить знаменитость: "Фу, не могу это видеть", "Бескультурщина!", "Вы же из известной семьи. Неужели вас этому учили", "Вот так опозорилась на чужбине", "Как вам не стыдно так себя вести!", "Посади свинью за стол...", - возмущаются фолловеры.

Ксения на этот никак не отреагировала. Не ответила она и на вопросы о том, что делает в столице Латвии. В настоящее время под Ригой обживается актриса Чулпан Хаматова. Она несколько лет назад купила землю в поселке миллиардеров и отстроила коттедж за несколько сотен тысяч долларов.

Не так давно беглая артистка дала интервью местному телевидению, в котором ей пришлось, заикаясь, оправдываться. Беседа с представительницей латвийского канала сразу же не заладилась. Репортерша стала в открытую требовать от Хаматовой публичного осуждения России. Когда же актриса напомнила собеседнице о том, что уже ранее все сказала, ей сразу же дали понять - в приютившей ее Латвии от нее ждут чуть ли не ежедневного покаяния.

Собчак тогда даже вступилась за публично униженную актрису: "Скоро они будут требовать, чтобы она извинялась каждый день, а потом проклинать за то, что делает это недостаточно искренне, слишком тускло блестят слезы, слишком тихо слышен плач. Что это за общественный надзор: много ты сказал или мало, сколько раз осудил, как именно призвал? Позор".