Военная спецоперация на Украине 19 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 апреля 2022 года.

Украинские СМИ развязали информационную войну против Международного Красного Креста, а киевские власти позволяют себе критику гуманитарной организации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Также она указала на недопустимость такого подхода.

Опубликованы кадры работы российских самоходных артиллерийских установок, которые обеспечивают проход штурмовых групп вглубь Попасной, продолжая наступления на позиции ВСУ.

Военно-космические силы России уничтожили завод по ремонту боеголовок ракет "Точка У" в Днепропетровске. Кроме завода, как сообщили в Минобороны РФ, уничтожен командный пункт батальона территориальной обороны, два склада боеприпасов и хранилище топлива, 22 огневые позиции артиллерии украинских войск и 47 районов сосредоточения украинских нацформирований.

Американская газета New York Times заявила, что верифицировала применение кассетных боеприпасов вооруженными силами Украины в Харьковской области. Журналисты обнаружили обломки снаряда с подобным оснащением в селе Гусаровка.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:20 Минфин США: Следующей целью санкций станет российский ВПК. Вашингтон попытается нарушить работу предприятий и разорвать цепочку поставок, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо во время выступления на виртуальном мероприятии в рамках весенней сессии МВФ.

00:19 Белый дом: Байден отклоняет предложения американского сенатора Кунса, призывающего к отправке войск на Украину, США не собираются воевать с РФ.