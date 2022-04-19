Рота старшего лейтенанта Абду-Уали Жусупова сожгла в бою 12 танков ВСУ

Подполковник Александр Лысенко и Старший лейтенант Абду-Уали Жусупов

Помню как шутили на Украине по поводу того, что министр обороны России Сергей Шойгу лично проверял перед «Армейскими международными играми – 2021» трассу самого зрелищного конкурса - «Танковый биатлон». Глава военного ведомства менял фуражку на шлем и гнал Т-80 БВМ через брод, колейный мост, курган, гребенку. Проверял каждый косогор, участки маневрирования, искал проходы в противотанковом рву.

Смеется тот, кто смеется последним: сегодня российские военнослужащие продолжают демонстрировать свое боевое мастерство в ходе специальной операции по денацификации Украины. Мы видим, что они не зря оттачивали свой профессионализм на «Танковом биатлоне». Минобороны России продолжает знакомить читателей kp.ru с наградными листами российских военнослужащих, которые показали примеры настоящей храбрости и отваги. Все они будут награждены боевыми наградами.

УНИЧТОЖИЛ ДИВЕРСАНТОВ И 22 МИНЫ

Подполковник Александр Лысенко

«Командир инженерно-технического батальона подполковник Александр Лысенко с инженерно-разведывательной группой выполнял задачи по разминированию зданий на пути движения войск. Личным составом группы было выявлено вооруженное формирование националистов, которые минировали подступы к населенному пункту. Оценив силы противника, Александр принял единственное верное решение – навязать противнику бой, несмотря на неравные силы. Благодаря высоким командным качествам подполковник Лысенко грамотно выстроил систему огня с учетом особенностей местности и определил сектора обстрела. Уничтожив внезапным шквальным огнем огневые точки противника, российские инженеры, заняв оборону, отразили наступательные действия противника, после чего, перейдя в контрнаступление, разгромили группировку неонацистов. Ликвидировав группу боевиков, военные инженеры приступили к разминированию местности. В ходе разминирования Александр лично обнаружил и уничтожил 22 мины иностранного производства.

Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой подполковник Александр Лысенко обеспечил оперативное продвижение войск и успешное выполнение боевой задачи. При этом потерь среди российских инженеров допущено не было».

НАКРЫЛ НАЦИОНАЛИСТОВ «ГРАДОМ»

Сержант Денис Каймаков

«Командир расчета (боевой машины) реактивного артиллерийского взвода сержант Денис Каймаков в составе расчета выполнял боевые задачи по артиллерийскому обеспечению действий разведывательных подразделений полка российских Вооруженных Сил. В ходе ведения разведки передовая группа обнаружила вооруженное формирование украинских националистов, готовящих нападение на российские подразделения, о чем командир группы незамедлительно проинформировал артиллеристов по средствам радиосвязи и сообщил координаты подразделения противника. Приняв информацию, Денис Каймаков, проявляя профессионализм и мастерство, оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском ракет нанес огневой удар по позициям противника украинских радикалов.

Сержант Денис Каймаков

В результате залпа были уничтожены 2 боевые машины пехоты, минометные позиции боевиков и около 15 националистов.

Оперативные и профессиональные действия сержанта Дениса Каймакова позволили изменить расклад сил в боестолкновении с националистами, в результате чего российские военнослужащие перешли в контрнаступление и уничтожили врага».

ПОДБИЛ С РОТОЙ 12 ТАНКОВ

Старший лейтенант Абду-Уали Жусупов

«Танковая рота под руководством старшего лейтенанта Абду-Уали Жусупова в составе батальонно-тактической группы мотострелковой бригады вела наступательные действия с задачей блокирования района, находящегося под контролем украинских националистов.

Обнаружив хорошо вооруженную группу радикалов, рота Абду-Уали Жусупова одной из первых вступила в бой с превосходящими силами противника, выстроившего эшелонированную оборону. Окруженные боевики предприняли отчаянную попытку прорыва с целью выбраться в районы, подконтрольные украинским националистам. В контратаку на позиции российских войск выдвинулись до 15 танков и около 100 националистов. Уверенными и решительными действиями роты под командованием старшего лейтенанта Жусупова контратака противника была остановлена. В ходе боя Абду-Уали лично уничтожил 2 вражеских танка и до 15 националистов.

Всего при попытке прорыва ротой старшего лейтенанта Жусупова было уничтожено 12 танков, после чего остатки сил противника отступили. Благодаря мужеству, самоотверженности, а также высокому уровню подготовки танковая рота старшего лейтенанта Абду-Уали Жусупова нанесла существенный урон противника и не допустила выхода боевиков из кружения».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Халько провинции Хасеке, в ходе которой населению выдано 250 продовольственных наборов общим весом 2,3 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено 3096 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,6 тысяч тонн.

Начиная с 2 марта, Россией на Украину уже доставлено 12,9 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 854 гуманитарные акции.