Последние новости о ситуации вокруг Украины на 19 апреля 2022 года: Пленные британцы просят обмена, Макрон объяснил, почему не едет в Киев

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 19 апреля 2022 года Фото: Дмитрий СТЕШИН

От «Искандера» не убежать никому

Российские ракетные войска нанесли удары высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» по объектам на Украине. По данным Минобороны, уничтожены четыре склада с оружием и украинской военной техникой, а также три района сосредоточения войск рядом с населенными пунктами Попасная, Краматорск и Ямполь. Было жарко.

Эммануэль не возвращается

Лидер Франции в обозримом будущем визит в незалежную не планирует. Эту информацию выдал госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон. По его словам, «Макрон не может наносить символических визитов». А поедет в Киев Эммануэль только тогда, «когда это будет полезно». При том Пятая республика не оставляет военную и гуманитарную поддержку самостийной республике. С февраля Париж поставил военных грузов Киеву более чем на 100 млн. евро. Не очень горячий французский поцелуй.

Вся жизнь у лидера - игра

Внимательные пользователи Сети предположили, что очередное обращение в соцсетях к согражданам шестой президент страны записывал, находясь в не самом адекватном состоянии. В ролике Зеленский признался в любви к украинцам. И пообещал, что они «всех победят». Делая запись, лидер нации крутился в офисном кресле. Комментаторы выразили глубокое сочувствие главе государства, которому бы не мешало поспать. Или проспаться.

Кто и куда бежит из самостийной

В Россию с территории ДНР и ЛНР и Украины прибыло более 860 тысяч человек. Только за последние сутки 15 тысяч человек пересекли границу с запада на восток. Люди прибывают через пункты пропуска Ростовской, Белгородской, Брянской областей и Республики Крым. Пятую часть беженцев составляют дети.

Чем Зеленский развеселил Кадырова

Руководителя Чеченской республики рассмешило заявление президента незалежной о том, что Украина способна воевать с Россией хоть десять лет. «Я тут почитал, что Зеленский заявил о готовности сражаться десять лет. Эй, ты что? - посмеялся Кадыров в своем телеграм-канале, - У нас столько времени нет, мы на днях покончим с тобой. У тебя, по-моему, шизофрения! Поезжай к своему старшему брату Байдену». Ну, вообще-то, это Зеленский зазывал Байдена в гости, но тот пасхальные яйца катает в Белом доме...

С ворами незалежная не справилась

Не сработал закон, принятый на Украине против воров в законе. Серьезные криминальные авторитеты реально не сели. Закон был принят по лекалам, отработанным в Армении и Грузии, и предложен американцами. В прошлом мае на заседании Совбеза утвердили список криминальных авторитетов и воров в законе, попадающих под санкции Украины. В нем было более полутысячи воров в законе ( а всего до семи сотен авторитетов), причем лишь 15 из них имели украинский паспорт. Прошло 11 месяцев — что-то с исполнением закона пошло не так...

Нацбанк Украины забирает чужое

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут заявила, что украинский кабмин поддержал предложение Нацбанка национализировать активы российских банков на 26 млрд гривен, которые были выведены с украинского рынка. Решение об экспроприации правительство незалежной приняло — осталось подмахнуть решение Совбезу и президенту Украины. Киев заберет у Международного резервного банка и Проминвестбанка гособлигации, а также депозитные сертификаты. Слава бойцам финансового фронта, крикнет кто-то на Банковой...

Кишинев не поможет Киеву

Кишинев военной помощи Киеву оказывать не будет. Об этом заявила глава кабмина Молдавии Наталья Гаврилица. Так она отреагировала на запрос со стороны украинских властей насчет истребителей МиГ-29. Молдавский премьер нашла отговорку, мол «есть более обеспеченные страны, способные предоставить такую помощь». Молдаване же продолжат гуманитарную поддержку соседа. При том еще 12 лет назад Кишинев выставил на продажу 6 подержанных истребителей МиГ-29 — но за 12 лет покупателей не нашлось. И тут такой шанс не использовали.

Британцы очень хотят домой

Два английских наемника, задержанных в эти дни в Мариуполе, Эйден Эйслин и Шон Пиннер, обратились через своих родных к британскому премьер-министру Борису Джонсону с просьбой обменять их на украинского оппозиционера Виктора Медведчука. При этом Эйслин сделал на камеру признание о том, что был свидетелем, как разведчики из нацбатальона связали двух гражданских, задержанных где -то на территории завода, увели их в бункер с завязанными глазами - и больше наемник не видел этих несчастных.

А у янки пушки заряжены

Представитель Пентагона заявил журналистам, что американские инструкторы будут обучать украинских коллег обращаться с американскими гаубицами, а также с другими современными видами вооружения. Где будут натаскивать? За пределами Украины. То есть на Яворовский полигон вернуться желания уже не возникает?