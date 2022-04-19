Нагиев скрыл свой брак ради отношений с несовершеннолетней Довлатовой

Дмитрий Нагиев обманул несовершеннолетнюю Аллу Довлатову. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Нагиев – известный мачо, разбивший не одно женское сердце. Ему приписывают романы с Анной Самохиной, Жанной Фриске, Ольгой Бузовой и другими известными красавицами. Еще одной жертвой ловеласа стала ведущая Алла Довлатова. Звезда радиоэфира рассказала, что тоже была влюблена в Нагиева. Ради романа с ней Дмитрий скрыл свой брак – в то время он был женат на журналистке Алисе Шер. Пикантность ситуации добавляет тот факт, что на момент начала отношений Алле было всего 17 лет, то есть она была еще несовершеннолетней. Однако это не смутило питерского Казанову.

- Он наплел мне, 17-летней дуре, что совершенно свободен. Словом, клеил девушку по полной программе, как обои! Он мне сразу понравился, я даже подумала: «Вот она наконец, моя любовь пришла!» - призналась Довлатова в интервью порталу «7 Дней».

Алла вспомнила, что в то время Нагиев был худым молодым парнем с короткой стрижкой. Он умел правильно себя подать в компании и постоянно рассказывал анекдоты. Алла тогда уже работала на радио. Ей понравился голос Нагиева, она привела его в редакцию, и они стали вместе вести эфиры.

Ведущая вспоминает, что была очень влюблена в Нагиева. Фото: Евгения ГУСЕВА

Некоторое время спустя Алла познакомилась с женой Нагиева. Алиса Шер поблагодарила Довлатову за то, что та дала работу ее мужу. В то время семья Нагиева испытывала материальные затруднения.

С Алисой Шер Нагиев прожил в браке с 1986 по 2010 годы. Молодые люди поженились, когда Дмитрию было всего 19 лет, у них родился сын Кирилл. Штамп в паспорте не мешал Дмитрию крутить романы с известными красавицами. Например, с Ларисой Гузеевой. Слухи о том, что у актера были отношения со звездой «Жестокого романса» появились еще несколько лет назад. Позже их подтвердила сама актриса. В эфире шоу «Прожарка» Гузеева призналась:

- Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало модным. Скажу правду: в сексе с Нагиевым я могла долго, а он – не всегда. На память о той связи осталась Соковыжималка. С его легкой руки, гада, это прозвище я носила еще очень долго.

После развода с Алисой Шер телеведущий скрывает свою личную жизнь. Нагиев уже не раз намекал, что не одинок, но никогда не называл имя своей возлюбленной. Лишь однажды обмолвился, что они вместе уже много лет – мол, она уже «дослужилась до генеральши». Речь идет о журналистке Наталье Коваленко, к которой Нагиев ушел от Алисы Шер. Хрупкая блондинка родила телеведущему сына Марка. Звездная семья живет в Санкт-Петербурге.

Впрочем, Коваленко – не единственная женщина в жизни Нагиева. Говорят, что в Москве у телеведущего есть еще одна семья. Москвичка Анна Спектор родила Дмитрию дочь. Девочку зовут Мирой, телеведущий дал ей свою фамилию. Для Анны и дочери Дмитрий купил особняк в Подмосковье.