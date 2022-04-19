Андрей Губин собирается уехать из России

Андрей Губин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Губин недавно пожаловался журналистам, что вынужден покинуть свою четырехкомнатную квартиру на Земляном Валу и скитаться по съемным апартаментам. Звезду 90-х выживают из собственного дома шумные соседи.

- Каждый день происходит какая-то мерзость. Квартира у меня хорошая, но шумно. Соседи поют страшными голосами, а ты сиди и слушай это. Ненавижу! – посетовал на днях артист в программе «Хватит слухов!» на канале ТВЦ.

Губин уже много лет страдает от тяжелого заболевания, связанного с неврологической аномалией. В 2000-х врачи поставили Андрею серьезный диагноз - левосторонняя прозопалгия. Это неврологическое заболевание, при котором пациент постоянно ощущает боль во всем теле. 47-летний Губин признавался, что хочет умереть, потому что он каждое утро просыпается с болью и чувствует, будто «гниет заживо». Его болезнь не лечится, и медики не могут облегчить его страдания. Посторонний шум только ухудшает его здоровье.

Но артист не унывает. Скитаясь с одной съемной квартиры на другую, он по-прежнему пишет песни.

- Пишу музыку каждый день. Четыре дня назад новую песню написал со стихами, но пока никому не предлагаю их, - рассказал Губин в беседе в порталом Woman.ru.

На лето у артиста особые планы: он собирается поехать в свой любимый Египет. Губин уверен, что поездка в жаркую страну благоприятно скажется на его здоровье.

- На лето хочу поехать на месяц в Египет, поплавать в море. Это будет полезно для спины, - считает музыкант.

Последние годы артист жил за границей, в частности, в Египте. Андрей давно оставил сцену, не выступает и не пишет новых песен. Тем не менее, ему хватает средств, чтобы не работать. Путешествовать по миру и наслаждаться теплым климатом Губину позволяют авторские отчисления от старых хитов. Но минувшую зиму Андрей провел на родине. Правда, тоже в съемном доме, а не в своей шумной квартире с поющими соседями за стенкой.

- Вот говорят, что с октября я был в Египте, но это не правда. Я снимал зимой загородный дом, достаточно недорогой по звездным меркам, около Балашихи. Дом отличный, красивый, мне понравился. В общей сложности я прожил там пять месяцев, но там рядом аэропорт, и к теплу шума стало больше. Пришлось опять уехать, - рассказал певец.