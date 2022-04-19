В Швеции продолжаются массовые беспорядки

Минувшей ночью в крупных городах юга Швеции вновь жгли автомобили. Фото: REUTERS

Десятки человек задержаны полицией в Швеции за участие в массовых беспорядках в ряде городов страны. Серьезные столкновения митингующих с полицией произошли в ряде городов, наиболее жесткие – в Норчеппинге, где правоохранители были вынуждены открыть предупредительный огонь, ранив несколько человек.

Причиной массового недовольство со стороны мусульманского населения Швеции стали несколько митингов, проведенных сторонниками партии Stram Kur («Жесткая линия»). В частности, заявления ее лидера Расмуса Палудана о том, что он уже сжигал Коран и хочет сделать это снова.

Фото: REUTERS

По словам главы Национальной полиции Швеции Андерса Торнберга, это худшие из беспорядков на его памяти.

Известно, что в стычках с манифестантами пострадали более 25 полицейских, примерно столько же гражданских лиц, повреждено не менее 20 автомобилей. По сообщениям шведских СМИ, сам Палудан во время беспорядков в Мальме пострадал от метко брошенного камня.

Протестующие нападают на сторонников «Жесткой линии» и полицейских, устанавливают барьеры, чтобы помешать движению транспорта, поджигают автомобили.

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