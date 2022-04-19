Байден жжет: Президент США испугался куклы и махал рукой по указке жены

Президента самой мощной державы в мире напугал… пасхальный кролик. Фото: REUTERS

Похоже, что президент США Джо Байден потихонечку переселяется в свой собственный мир – его оговорки давно уже никого не шокируют, зато все чаще можно видеть, как лидер нации теряется на ровном месте и забывает простейшие вещи.

Так, например, выступая на праздничной пасхальной церемонии после пожелания счастья всем собравшимся, Байден забыл помахать рукой. Ситуацию спасла находившаяся здесь же первая леди.

– Маши, маши, – с улыбкой, но сквозь зубы повторяла Джилл Байден забывчивому супругу.

Получилось несколько неловко – она не ожидала, что микрофоны подхватят ее слова, но зато Байден исправился и помахал рукой.

Ранее президента самой мощной державы в мире напугал… пасхальный кролик. Во время общения Байдена с прессой на открытом воздухе к нему подошел персонаж в виде ростовой куклы традиционного участника пасхальных торжеств в Америке кролика Банни.

На видео хорошо заметен неподдельный испуг, промелькнувший в глазах главы Белого дома. После встречи с гигантским кроликом Байден повернулся и неуверенным шагом удалился от группы журналистов.

Скорее всего, бывший врач Белого дома Ронни Джексон, неоднократно говоривший об ухудшении когнитивных способностей нынешнего главы державы, имеет какие-то основания для подобных заявлений.

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