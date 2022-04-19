Американский профессор отстоял в суде свое право называть мужчину мужчиной

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Администрация Государственного университета Шони в штате Огайо решила замять скандал с обвинением профессора философии Николаса Меривезера в неполиткорректности и предложила последнему $400000 компенсации за выдвинутое ранее обвинение.

Инцидент произошел в 2018 году: на одной из лекций профессор, отвечая на вопрос студента, сказал «Да, сэр» и нарвался на поток хамства со стороны юнца, считающего себя девушкой.

В ответ на требование транссексуала впредь называть его «она», профессор заявил, что является ревностным католиком, а вера не позволяет ему именовать мужчину женщиной.

В духе толерантных времен была проведена проверка, профессора признали виновным в нарушении прав студента и внесли соответствующую запись в его личное дело.

Вместо привычного для США посыпания главы пеплом и биения себя в грудь с извинениями, профессор решил настоять на своем и обратился в суд.

Спустя два года судья в Огайо заявил, что иск отклонен, поскольку дело профессора не представляет «широких общественных опасений».

Меривезер, интересы которого представлял «Альянс в защиту свободы», не сдался и подал заявление в апелляционный суд. И вот тут профессора ждала заслуженная победа – судьи намекнули, что негоже наказывать профессора за то, что он поступает исходя из собственных убеждений, а уж государственное учебное заведение и вовсе не имеет на это права. И университет пошел на попятную.

– В ходе судебного процесса стало ясно, что данное дело использовалось для продвижения спорных идеологических концепций за счет университета и его студентов. Мы предпочитаем вместо этого продолжать нашу миссию по обслуживанию студенчества, семьи и общества, – заявили в администрации вуза.

В качестве компенсации Меривезеру было предложено $400 тысяч. А еще ему разрешили обращаться к студентам так, как он сочтет нужным. В рамках приличий, конечно.

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