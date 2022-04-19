«Это зашло слишком далеко»: Врач-трансгендер оценила массовые транс-переходы подростков в США

Эрика Андерсон большую часть своей жизни потратила на поддержку подростков, решивших сменить пол. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

71-летняя врач-психолог из США Эрика Андерсон, которая большую часть своей жизни потратила на поддержку подростков, решивших сменить пол, в ужасе от происходящего. По ее мнению, транс-переход стал не необходимостью, а мейнстримом, и многие подростки принимают судьбоносные решения просто в попытках следовать за модой.

– Некоторое время мы все были счастливы, что общество становится более восприимчивым, и гораздо больше семей принимают своих детей, желающих сменить пол, — говорит она. — Но сейчас все изменилось. Я считаю, что это зашло слишком далеко. Становится еще хуже. Я не хочу в этом участвовать, – заявила Андерсон.

Примечательно, что сама Эрика до недавнего времени возглавляла общество помощи трансгендерам в США. Теперь же врач считает, что ее действия могут привести к обвинениям в ее адрес.

По словам Андерсон, из-за широчайшей пропаганды трансгендерных переходов, постоянного обсуждения этой темы в соцсетях, а также доступности начала процедуры приводит к тому, что подростки сами оказывают влияние друг на друга и принимают решение о смене пола совершенно необдуманно.

Врач в шоке от того, что 13-летним подросткам прописывают гормональное лечение даже без консультации с психологом.

Сама Андерсон закончила курс гормональной терапии в 58 лет и в 61 год в результате операции стала женщиной. По ее словам, лично для нее это было взвешенным и выстраданным решением, о котором она ни грамма не жалеет, но можно ли будет сказать то же самое о 13-летних детях?

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