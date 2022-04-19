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В мире19 апреля 2022 5:30

«Это зашло слишком далеко»: Врач-трансгендер оценила массовые транс-переходы подростков в США

Врач-трансгендер из США осудила массовые транс-переходы подростков
Юрий МАЙБОРОДА
Эрика Андерсон большую часть своей жизни потратила на поддержку подростков, решивших сменить пол.

Эрика Андерсон большую часть своей жизни потратила на поддержку подростков, решивших сменить пол.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

71-летняя врач-психолог из США Эрика Андерсон, которая большую часть своей жизни потратила на поддержку подростков, решивших сменить пол, в ужасе от происходящего. По ее мнению, транс-переход стал не необходимостью, а мейнстримом, и многие подростки принимают судьбоносные решения просто в попытках следовать за модой.

– Некоторое время мы все были счастливы, что общество становится более восприимчивым, и гораздо больше семей принимают своих детей, желающих сменить пол, — говорит она. — Но сейчас все изменилось. Я считаю, что это зашло слишком далеко. Становится еще хуже. Я не хочу в этом участвовать, – заявила Андерсон.

Примечательно, что сама Эрика до недавнего времени возглавляла общество помощи трансгендерам в США. Теперь же врач считает, что ее действия могут привести к обвинениям в ее адрес.

По словам Андерсон, из-за широчайшей пропаганды трансгендерных переходов, постоянного обсуждения этой темы в соцсетях, а также доступности начала процедуры приводит к тому, что подростки сами оказывают влияние друг на друга и принимают решение о смене пола совершенно необдуманно.

Врач в шоке от того, что 13-летним подросткам прописывают гормональное лечение даже без консультации с психологом.

Сама Андерсон закончила курс гормональной терапии в 58 лет и в 61 год в результате операции стала женщиной. По ее словам, лично для нее это было взвешенным и выстраданным решением, о котором она ни грамма не жалеет, но можно ли будет сказать то же самое о 13-летних детях?

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