Тайная жизнь Аллы Пугачевой на вилле в Израиле: где учатся дети, зарабатывает муж и Кристина Орбакайте

Алла Пугачева в конце февраля улетела в Израиль с семьей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми 8-летними Лизой и Гариком второй месяц живут в Израиле. «Сбежали из страны!» - обсуждают звездную семью и в социальных сетях, и в общественно-политических телепередачах. Сама Пугачева успокоила поклонников: «Каникулы, отпуск, лечение – это не эмиграция». Работы на родине у мужа Примадонны известного артиста Максима Галкина пока нет: съемки развлекательных телешоу приостановили – их в эфире сменили программы актуальной общественно-политической тематики; часть концертов он перенес на осень; по слухам – рекламные контракты с ним разорвали. Однако каникулы звездной семьи затянулись. Рассказываем, как семья Пугачевой устроила жизнь в Израиле.

Где живут?

Пугачева и Галкин не редко летали в отпуск в Израиль и раньше. Здесь у родного брата главы семейства промоутера Дмитрия Галкина есть дом, однако Максим арендовал особнячок для своей семьи. Этот отпуск планировали заранее, но он уже должен был закончиться. Однако семья продлила аренду виллы на побережье Средиземного моря. Говорят они обосновались в Кейсарии, богатом городке на полпути между крупными городами – Тель-Авив (45 км на юг) и Хайфа (45 км на север). В соцсетях обсуждали Галкина, которого заметили в начале апреля в парикмахерской города Хайфа – общался с местными и делал короткую стрижку. В Хайфе много наших соотечественников, и они рассказывают, что видят эту семью здесь.

Максим коротко подстригся в парикмахерской города Хайфа. В Израиле уже тепло +20 градусов.

В телеграм-каналах появилось и видео якобы той самой виллы, где живет семья. По самым скромным оценкам площадь жилища около 1000 кв м. Сейчас арендовать подобный дом можно за 1 млн. 200 тыс. руб. в месяц, но при долгосрочной аренде дают скидки до 10%.

Плюс проживания на этом курорте – близость медицинских клиник, где любят обследоваться российские звезды. У Пугачевой здесь свои врачи, которые пять лет назад подобрали ей такие препараты от диабета, что она смогла избавиться от лишнего веса. Держит под контролем местных докторов народная артистка СССР и другие свои болячки. Здесь у звездного семейства есть друзья. В Вербное воскресенье Алла Борисовна опубликовала в своих социальных сетях видео из местного ресторанчика – как она на веранде отдыхает с бокалом вина, друзьями, мужем и детьми. Таким образом певица опровергла слухи о своей госпитализации в предынфарктном состоянии: бодра, улыбчива, здорова.

Алла Пугачева на Вербное воскресенье отдыхает в ресторане. На этом кадре — певица с сыном Гариком, а на заднем фоне новая сумочка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По слухам, не имеющим пока подтверждения из первых уст, звездная семья подала документы на получение израильского гражданства. Это возможно, так как любой еврей (Максим Галкин еврей по маме) имеет на это право.

Откуда деньги?

На кадрах из израильского ресторанчика рядом с Пугачевой случайно (а ведь на самом видном месте) попала в кадр новая элегантная и весьма модная сумочка. Такую сложно достать и невозможно разлюбить: это итальянский бренд класса люкс Off-White, модель floral Arrows motif box bag, она бывает разных размеров, у модницы Примадонны – мини вариант стоимостью около 100 тыс. руб.

Фото той самой итальянской сумочки от Off-White. Цена — 100 тыс. руб.

Пугачева может себе позволить модничать – муж всегда хорошо зарабатывал: один из самых востребованных ведущих на частных мероприятиях (сейчас перелеты на подобные закрытые «заказники» богачей никто не отменял), зарплата телеведущего, рекламные контракты. Наверняка есть приличные сбережения. В июне Максим Галкин наметил большой тур с концертами по городам Израиля. Анонсировал свои выступления в соцсетях Галкин видео, которое записал во время велопрогулки по побережью. Данные кадры не остались без внимания и жаркого обсуждения. Присоединился к нему и Никита Михалков в авторской программе «Бесогон», обсуждая сбежавших из страны звезд, режиссер заметил: «Почему не взять и не выступить перед беженцами, перед ранеными… Григорий Лепс не стыдится этого… Только Лепс выступает и поет в госпитале, а Максим Галкин во время променада на велосипеде в Израиле анонсирует свое турне…»

Прохожие сняли звездную семью на прогулке по набережной — на заднем фоне Алла, Максим и их дети.

Украинская звезда Андрей Данилко (он же Верка Сердючка) в недавнем интервью сообщил: «Я разговаривал с Максимом Галкиным. Им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль и пока работы особо нету».

Где учатся дети?

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина на родине посещали частную школу – второй класс Первой московской гимназии. Месяц обучения в гимназии стоит 160 тыс. руб. за одного ребенка. Двойняшки Елизавета и Гарри сначала отдыхали – но каникулы быстро закончились. Родители не обсуждают публично детали новой жизни. Однако в светских кругах говорят, что дети учатся онлайн – проходят школьную программу и не отстают. Кроме того, прилежные Лиза и Гарик занимаются с репетиторами. Говорят, что семья вернется в страну к новому учебному году. Но это не точно.

Что с замком?

В Израиле семья обходится без охраны и спокойно гуляет по побережью – никакого ажиотажа, внимания поклонников и СМИ. Здесь их если и узнают, фотографируют без спроса, то выходцы с родины, однако это происходит крайне редко, обычно - никто не пристает, не замечает, не преследует. Максим спокойно катается на велосипеде, Алла с детьми дышит морским воздухом – живут жизнью привычных обитателей богатого района курортного города. Посещают рестораны и другие публичные места, не привлекая внимания. Ездили в крепость Кейсарии, бывали на развалинах Старого города, посещают и другие интересные места.

Говорят, что семья арендует на побережье вот эту виллу.

А вот в подмосковной деревне Грязь за замком, который построил Максим и где жила семья – присматривают их работники. Оставлять без присмотра такой дом (2300 кв м) с гектаром земли нельзя – персонал охраняет и обеспечивает функционирование всех систем в отсутствие хозяев.

В СМИ появилась информация о том, что в замке якобы теперь поселился внук Примадонны 30-летний Никита Пресняков с женой. Однако это не так. Неверно были истолкованы слова экс-домработницы Пугачевой – речь шла о другом доме. Никита Пресняков давным-давно получил от Аллы в подарок ее дачу на Истре. Когда Пугачева переехала в замок Галкина, то отдала свой дом в Малых Бережках площадью 1000 кв м на участке в 50 соток старшему внуку Никите Преснякову. Еще раньше Алла Борисовна подарила Никите квартиру на Лубянке за миллион долларов.

А где Кристина?

Мама Никиты Преснякова (дочь Пугачевой артистка Кристина Орбакайте) сейчас работает в России. На прошлой неделе Алла Пугачева отпраздновала 73-й день рождения в кругу семьи и израильских друзей. Многие решили, что Орбакайте прилетала поздравить маму: семья ведь перестала транслировать свою частную жизнь в соцсетях, поэтому деталей публика не знает. Однако у Орбакайте полно дел в России: гастроли по регионам, уже в мае спектакль в «Современнике» («Двое на качелях») и юбилейный концерт в Москве. Может еще успеет навестить маму на майские? Пугачева и раньше часто проводила время с семьей в Израиле, а Кристина приезжала к родным. Даже когда Лиза и Гарри были совсем маленькие, Алла Борисовна уже вывозила их на Святую Землю. К примеру, в 2015-м году апрель и май Пугачева с детьми проводила в Израиле, а Галкин прилетала к семье в перерывах между съемками и концертами. Орбакайте навещала семью на майские каникулы. И так бывало часто.

Архивный кадр из Кейсарии. 2015 год Алла Пугачева с Лизой и Гариком (им по полтора года) отдыхала в Израиле. Галкин навещал семью в свободное от работы время. Кристина Орбакайте с мужем прилетала на майские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Похорошела и помолодела: Алла Пугачева из Израиля поздравила россиян с Вербным воскресеньем

Певица опровергла слухи о том, что у нее инфаркт (подробнее)

Стриженый Максим Галкин и Алла Пугачева без макияжа выгуливают детей

Как в Израиле живут звездная пара Максим Галкин и Алла Пугачева (подробнее)