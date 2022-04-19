En+ второй год закупает отечественные автобусы для перевозки сотрудников компании

Фото: пресс-служба En+ Group

Как санкционное давление отразилось на российской промышленности? Зависит от многих условий: отрасли экономики, структуры предприятия, собственника… Но отметим, что компаний, где социальные инициативы не только не свернули, но и увеличили, в стране все-таки остались. Отдельные из них на слуху. Так, в 2021 – 2022 годы En+ Group (включает ряд металлургических и энергетических производств) закупила 19 автобусов отечественного производства для доставки персонала на предприятия компании. Речь идет о двух ГГАЗ 322173, шести ЛиАЗ-529265-03, двух КАВЗ, пяти ПАЗ различных моделей и четырех Газелей. Обратим внимание, что три автомобиля «Газель» из четырех - электромобили из линейки E-NN.

«En+ Group последовательно развивает инфраструктуру для электромобилей в Сибири, - сообщил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. - Так, в 2020 году были открыты три электрозаправки в Иркутской области, в 2021 году – еще пять. А в 2022 году компания планирует открыть дополнительно 10 комплексов. Мы устанавливаем на станциях оборудование российского производства, которое хорошо зарекомендовало себя в работе».

Сотрудники компании и ранее пользовались корпоративным транспортом. Однако Рабочие советы предприятий холдинга приняли решение обновить автопарк, чтобы сделать проезд до места работы еще более комфортным. И руководство компании решило не экономить на сотрудниках даже в нынешние непростые времена.

Фото: пресс-служба En+ Group

Напомним, основатель En+ Group Олег Дерипаска неоднократно обращался к властям и общественности с инициативами по развитию Сибири, где размещаются ряд крупных предприятий компании и страны в целом.

«Регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом. Но для того, чтобы его реализовать, нужна соответствующая инфраструктура и инвестиции, которые сегодня там просто отсутствует», - отметил Дерипаска в декабре 2021 в своем Телеграм-канале.

Слова бизнесмена не расходятся с делом. Так, в марте руководство En+ Group объявило о повышении зарплаты для всех сотрудников на 10%, доплата на питание выросла в полтора раза. И это не разовая мера – только в 2021 году зарплату сотрудникам повышали дважды, в среднем оплата труда выросла на 30%. Кроме того, холдинг строит на свои деньги медицинские учреждения, детские сады, школы, спортивные и молодежные центры, игровые площадки и современные жилищные комплексы. Для сотрудников предприятий не первый год действует программа, которая позволяет получить ипотечный кредит на покупку жилья у банка-партнера по льготной ставке на 10 лет. Больше того - без первоначального взноса! При этом компания оплачивает сотрудникам половину от суммы ежемесячного платежа.

Неудивительно, что люди держатся за такие рабочие места…