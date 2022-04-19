Сергей Степашин рассказал, как русских на Западе защитят от ненависти и агрессии

Сергей Степашин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Русскоговорящие люди, которые подвергаются травле и дискриминации по национальному признаку в так называемых «цивилизованных странах», теперь могут обратиться за помощью к российским правозащитникам и правоведам. Ассоциация юристов России (АЮР) начала масштабный проект по защите прав соотечественников за рубежом. Открыт интернетпортал по оказанию поддержки жертвам прогрессирующей русофобии в различных странах, прежде всего – государствах Евросоюза.

Подробно о целях и задачах нового проекта обозревателю КП рассказал председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

- Сергей Вадимович, по чьему предложению создан портал, который вы презентовали? Скажите, это лично ваша инициатива, Ассоциации юристов или каких-то международных организаций?

- Это идея витала по всей России. Особенно остро встал вопрос после того, как нас, Россию, лишили возможности работать в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека).

Мы (Ассоциация) обратились в Министерство иностранных дел, к министру Сергею Лаврову, он нас поддержал. Потому что сегодня налицо действительно откровенная дискриминация наших соотечественников за рубежом. Такого не было никогда на самом деле. Оскорблениям и унижениям подвергаются и дети, и больные люди, и политики, и спортсмены, и просто граждане, которые работают в разных странах. Даже имеющие гражданство (в той же Германии), дети, которые родились там. Фамилия русская – значит, всё, изгой, путинист, как они говорят. Причем заставляют людей отрекаться от своей страны. В общем, поэтому мы и приняли такое решение.

Спектр нашей деятельности не исчерпывается порталом, это и работа с посольствами, и сбор информации, и оказание прямой юридической помощи: проконсультировать по законодательству, составить исковое заявление в суд или в полицию, поддержать профессионально в суде.

Кстати, за рубежом проживает порядка 30 миллионов выходцев из России, а русскоговорящих (а на Западе все, кто говорит на русском языке, это русские, независимо от национальности) – порядка 100 миллионов. Мы не делим русских за рубежом на наших и не наших, всем будем помогать

- Какими силами обладает Ассоциация юристов?

- Силы большие. У нас 35 тысяч членов АЮР. Это крупные юридические вузы, юридические консультации. У нас такая работа организована в России, бесплатная юридическая помощь гражданам. Плюс много специалистов в области международного права, они тоже подключились к этой работе. Так что силы есть.

- То есть работа идет полным ходом?

- Да. Есть конкретные обращения граждан, мы их изучаем. Мы готовы будем апеллировать и в суды, в том числе в тех государствах, где нарушаются права человека. Будем собирать полностью информацию для Организации Объединенных Наций. Ну, и было еще одно предложение, которое поддержали и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, и Следственный комитет. Речь идет о создании собственного евроазиатского суда по защите наших соотечественников и прав человека вообще.

- Скажите, ваши кадры Ассоциации юристов, они будут бесплатно эту работу проводить?

- Конечно. Это даже не обсуждается.

- И еще, естественно, напрашивается такой вопрос. Через какое-то определенное время, наверное, уже итоги будут подведены. Вы расскажете нам?

- Да. Мы договорились поработать два месяца, посмотреть, проанализировать, сколько будет обращений, с конкретными фамилиями. Ну, тут есть одна тонкость. Не все фамилии мы можем называть, потому что людям может там достаться, вы сами понимаете.

- Да. Тем не менее помогать будете?

- Обязательно. Это наши люди, наши соотечественники. Россия своих не бросает.

- А вы, как председатель Ассоциации юристов, как один из инициаторов этого портала, как политик будете лично заниматься этим?

- Там, где есть такая необходимость, обязательно подключаюсь. Тем более у меня достаточно много коллег, с которыми я работал в разных ведомствах, в том числе в силовых структурах за рубежом.

- А кроме портала, ссылки в интернете, вы можете дать какой-то адрес, куда людям обращаться?

- Портал – это и есть адрес. Там имеются все данные, пожалуйста, обращайтесь.

- А если у кого-то нет интернета, им помогут найти адрес?

- Безусловно. Более того, мы договорились с нашими представительствами за рубежом, есть поручение Сергея Викторовича Лаврова, что можно напрямую обращаться в наши посольства и консульства, которые будут принимать заявки и передавать их Ассоциации юристов для оказания правовой помощи.

- «Комсомольская правда» готова как-то поддерживать и ваше начинание, и наших соотечественников.

- Вот это замечательно. Если «Комсомолка» будет собирать информацию о дискриминации русских и передавать ее нам, я скажу только спасибо своей любимой газете.

Пройти на портал «за права соотечественников» можно по этой ссылке.