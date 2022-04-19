У невестки солистки балета Большого театра мошенники украли 1,2 миллиона

Фото: кадр из фильма «Эта весёлая планета»

Калерия Студенкина — известная советская актриса и солистка балета Государственного Академического Большого театра. В её репертуаре были такие театральные работы как "Лебединое озеро", "Иван Сусанин", "Бахчисарайский фонтан", "Дон Кихот" и многие другие.

Недавно невестка артистки стала жертвой мошенников. 43-летняя Наталья была вынуждена обратиться в полицию после того, как стала получать смс-сообщения о списаниях с её счетов. Женщина позвонила в банк и попросила заблокировать свою карту. Но это не помогло, деньги уже успели перевести по неизвестным ей реквизитам. В банке сообщили, что если транзакции уже совершены, то отменить их невозможно и нужно обращаться в правоохранительные органы. Так женщина и поступила.

— 43-летняя жительница Москвы сообщила о том, что с её счёта неизвестными лицами без её согласия были списаны денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что переводы были осуществлены несколькими транзакциями на несколько счетов, принадлежащих разным лицам, — cообщил источник kp.ru.

Пока полиции не удалось установить подозреваемых, проверка продолжается.

Студенкина Калерия Георгиевна окончила Московского хореографическое училище в 1948 году. В течение 20 лет после начала карьеры она была солисткой балета Государственного Академического Большого театра, где исполнила множество запоминающихся ролей. После ухода из театра артистка продолжила работать в "Росконцерте", "Москонцерте" и "Союзконцерте". В её репертуар, как и прежде входило "Лебединое озеро" и другие произведения. Студенкина так же снималась в кино, её можно увидеть в драме "Санта Эсперанса" и музыкальной комедии "Эта весёлая планета". В съёмках последней также приняли участие такие известные артисты как Леонид Куравлёв, Савелий Краморов, Наталья Крачковская и многие другие.

Калерия Георгиевна была удостоена многих наград. В 2010 году ей было присвоено звание "Ветеран труда", а несколькими месяцами позднее — почётная грамота Министерства культуры Российской Федерации - "За большой вклад в развитие культуры".