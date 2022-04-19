Шойгу оценил скорость продвижения российских войск в Донбассе

Свое выступление на заседании коллегии Министерства обороны России Сергей Шойгу начал с исторического экскурса. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Свое выступление на заседании коллегии Министерства обороны России Сергей Шойгу начал с исторического экскурса. Он напомнил, что сегодня в соответствии с федеральным законодательством отмечается День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

- 239 лет назад Екатерина Вторая по просьбе жителей Крыма, страдающих от войн, приняла полуостров под защиту Российского государства. Логическим продолжением истории российского Крыма стал референдум 16 марта 2014 г. Абсолютным большинством голосов крымчане поддержали воссоединение с Россией, что позволило сохранить стабильность и мир на полуострове.

Российская Федерация остается надежным гарантом безопасности своих граждан, - заявил Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что события последних месяцев "наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование Вооруженных Сил" и подчеркнул, что российская армия выполняет поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции.

Шойгу так охарактеризовал оперативную обстановку в Донбассе: "Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни. Российские военнослужащие, участвующие в операции, проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга. Но США и подконтрольные западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца"".

Российская Федерация остается надежным гарантом безопасности своих граждан, - заявил Сергей Шойгу. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

По словам министра военное ведомство "нацелено на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой, а внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства".

В планах серьезное укрепление Северного флота и сил для обеспечения военной безопасности Арктической зоны России. Туда только в текущем году будет поставлено более 500 единиц современного оружия. В прошлом году в Арктике появилось 117 зданий и сооружений, в 2022 году предусмотрено проведение работ по 28-ми объектам.

Также совершенствуются возможности войск связи: за последние пять лет создано более 20-ти новейших средств и комплексов связи, поставлено свыше 110-ти тысяч единиц современной техники связи, в результате их доля увеличилась до 72%.

Для поддержания орбитальной группировки связи в марте текущего года запущен второй модернизированный спутник связи «Меридиан-М». Его работа позволит обеспечить устойчивую связь в Арктическом регионе на площади более 3 миллионов квадратных километров. Еще один космический аппарат «Меридиан-М» будет запущен до конца этого года.

- Развитие передовых систем связи и искусственного интеллекта позволит в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал". В дальнейшем продолжим работу в этом направлении, - пообещал Шойгу.

Министр потребовал обратить пристальное внимание на решение вопросов здравоохранения и выполнению социальных гарантий военнослужащих.

- Продолжаем обеспечивать военнослужащих округа и их семьи служебным и постоянным жильем. На текущий год 758 человек уже заселились в служебные квартиры, а 849 военнослужащих обеспечены постоянным жильем, в том числе по программе военной ипотеки.