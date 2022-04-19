Песков оценил интернет-портал, призванный защитить соотечественников от русофобии Запада

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ... Дмитрий Сергеевич, в понедельник, 18 апреля, экс-премьер России, председатель Ассоциации юристов страны Сергей Степашин презентовал портал, который предполагает помогать нашим соотечественникам за рубежом и вообще всем русскоговорящим, - рассказал официальному представителю Кремля во вторник, 19 апреля, журналист «Комсомольской правды». - За рубежом проживает порядка 30 миллионов русских (эту цифру назвал Степашин), а всего русскоговорящих – порядка 100 миллионов. И он считает, что после того, как нас лишили возможности работать в ЕСПЧ, эта форма может восполнить, что ли, возникшую прореху. Заметили ли это событие в Кремле, в частности, президент Владимир Путин, который себя тоже считает юристом? И какие перспективы у этого портала, на ваш взгляд?

Вот - дословно - ответ Пескова:

- Не могу детально что-то сказать, мы не знакомы в деталях с этой инициативой, хотя мы видели сообщения СМИ.

Наши соотечественники продолжают сталкиваться с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в самых разных странах мира, мы считаем это отвратительным и недопустимым. И, конечно, любые инициативы, которые направлены на то, чтобы оказать содействие тем нашим соотечественникам, которые с такими уродливыми проявлениями сталкиваются, они (инициативы. - А.Г.) достойны высокой оценки.

- Спасибо большое.

- Пожалуйста.