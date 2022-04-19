Херсонщина стала опять дружить с Крымом и всей Россией

Херсонская область. Сопровождение гуманитарного конвоя из Крыма. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Пока на Херсонщине грохочут пушки, там же на трудовых фронтах временное затишье из-за нехватки горючего и семян. Херсонские аграрии уже не раз просили меня донести сей факт до верхов российских, рассуждая здраво, что о хлебах треба заботиться даже больше, чем о снарядах. Ибо кушать люди хотят сильнее, чем воевать. Абсолютно согласен с ними. Когда Запад мечтает устроить нам продовольственную блокаду, сморить нас голодом, надобно думать как их мечты разрушить. И вот с такими думами я пришел в крымский Минсельхоз.

НА ГРАНИЦЕ ПРОБКИ, НО ЭТО ВРЕМЕННО

Временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова поведала, что до 2014 года между крымскими и херсонскими земледельцами была большая дружба. Потом раздрай. А ныне опять восстанавливается дружба. Херсонские аграрии уже обращаются к старым крымским знакомым с просьбами приобрести в России посадочный материал — семена подсолнечника и прочее. Министерство связывает их с нашими поставщиками с материка - с кубанцами, ростовчанами. И те охотно делятся семенами. Просят херсонцы топливо, крымские аграрии опять их связывают с кем надо. И военные доставляют топливо. Правда, не в том количестве, в котором херсонцы просят, но хотя бы по минимуму пока. Взамен с Херсонщины везут к нам весь овощной борщевой набор.

Алиме Зарединова и ее Министерство всегда готовы сотрудничать с херсонскими коллегами. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Херсонские овощи дешевые, - говорит Алиме Назимовна, - потому наши крымские фермеры беспокоятся, что северные соседи потеснят их на рынке. Но это не так. Херсонских продуктов мало остается в Крыму. Они в основном идут уже на материк. А там огромный российский рынок.

- Они бы наверняка везли и больше, но на границе нашей сейчас огромные пробки. Фуры с той стороны стоят у шлагбаумов больше суток.

- Это так, но идет специальная военная операция. И невозможно открыть на полную транспортный коридор. Понадобится время, чтобы организовать транспортный поток. Но все прекрасно понимают необходимость увеличения перевозок. И вопрос решается на самых высоких уровнях.

МОГУТ ЛИ УКРАИНСКИЕ НАЦИСТЫ ОТРАВИТЬ КРЫМСКИЙ КАНАЛ?

Надо сказать, что перекрытие украинскими нациками Северо-Крымского канала тяжело ударило по сельскому хозяйству Крыма. И это не отрицают в республиканском Минсельхозе. Крымчанам с 2014 года пришлось отказаться от производства своего знаменитого риса и многих других культур. Закрылись многие рыбные производства. Было пущено под нож множество скота как на крупных предприятиях, так и в частном секторе, поскольку кормовая база (сочные луговые травы) исчезла. А посему теперь мясо-молочные продукты в Крыму дороже, чем в Москве. Увеличилась нагрузка на транспорт, доставляющий в Крым продукты.

- Сейчас опять заработал Северо-Крымский канал. Надо думать, что в этой связи в самом Крыму производство сельхозпродукции опять оживет? - спрашиваю Алиме Назимовну.

- Конечно. Думаю, в ближайшие времена мы вернемся к уровню производства 2013 года. И речь не только о крупных товарных производствах, но и о частных подворьях, где снова станут содержать животных и выращивать овощи.

Цены на колбасу в Крыму высокие из-за диверсии на Крымском канале. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Изобильно, но дорого! Фото: Николай ВАРСЕГОВ

И молочка в Крыму недешевая. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Крымское сало пугает ценами. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Вода в канале насколько серьезно контролируется? Украинская сторона известна подлостью и коварностью. Могут воду и отравить, и вирус какой болезнетворный туда внести.

- Учитывается, конечно, и такая опасность. Потому надзор за водой очень строгий на всех участках. Вода контролируется и нашим Комитетом водного хозяйства, и Роспотребнадзором.

- К этому я добавлю, что канал на стороне херсонской, сам видел, охраняется и нашими военными.

...Пришла вода, будет в Крыму и рыба? - Сейчас в наших рыбопитомниках вовсю идут восстановительные работы: чистятся, заполняются водоемы, закупают малька, корма. А рыбы у нас в Крыму на любой вкус. Кроме карповых есть и форелевые, и осетровые хозяйства. Но главное наше направление - это садоводство, виноградарство, виноделие. А еще у нас огромный интерес к эфиромасличным культурам. Это роза, лаванда, шалфей. Их масла широко применяются в парфюмерии, фармацевтике, в кондитерском производстве. Думаем расширять площади их посадки.

- В Крыму есть еще куда расширяться?

- У нас около 200 тысяч гектаров неиспользованных земель.

- В Крыму 200 тысяч гектаров свободной земли под сельское производство?!

- Да.

- Для сельского хозяйства Крыма ныне требуются какие-то специалисты?

- Больше всего нам не хватает рабочих рук. Особенно в сезоны уборки урожая. Вот сейчас начнется сбор клубники, а в сентябре, в октябре закончится сбор яблок и винограда. Привлекаем к этому делу энтузиастов со всей России, студенческие отряды. Кто готов у нас поработать, могут узнать подробности на сайте нашего Минсельхоза. Есть у нас нехватка и, например, агрономов. Молодежь полагает, что это пыльная, грязная профессия. Потому неохотно идут учиться. На самом деле нынешний агроном это можно сказать ученый, связанный даже с космической отраслью. В то же время вузовская молодежь все чаще желает заняться фермерством и обращается к нам за помощью в этом деле.

- Ныне у вас пустует 200 тысяч гектаров земли. Значит ли это, что какой-то толковый фермер с Урала, с Волги может приехать сюда со своим бизнес-планом — по выращиванию фисташек, например — и получить с десяток гектаров?

- Дело в том, что у этих неиспользованных земель есть собственники, которые просто не обрабатывают наделы. А иногда этих собственников сложно выявить. Но есть у нас сформированные земельные участки, которые мы даем под инвестиционные проекты. Если человек желает, например, заложить сад, имея такой-то объем инвестиций. Он может к нам обратиться. И получит земельный участок. Причем без конкурса и торгов.

- То есть, человек с деньгами и с толковым аграрным планом может легко стать крымским землевладельцем?

- Да.

ПРИДЕТ ЛИ НА СМЕНУ ЖЕЛЕЗНЫМ КОНЯМ КРЕСТЬЯНСКАЯ ЛОШАДКА?

- Получит в этом году Россия знаменитый крымский рис, благодаря открытию Северо-Крымского канала? - это вопрос я задал начальнице управления растениеводства крымского Минсельзоза Офеле Димаковой.

- В этом сезоне нет, - разочаровала Офеля Анатольевна, но тут же обрадовала, что в следующем году рис будет. Дело в том, что ныне фермеры засеяли рисом только

655 гектаров. И весь этот урожай пойдет на семена для следующих сезонов.

- Есть панические настроения, что из-за санкций мы не сможем пахать и сеять, так как почти вся техника у нас импортная и запчастей уж давно к ней нет. Семена тоже из-за границы. И что теперь? Будем пахать сохой, сеять горох и репу?

- Помимо зарубежной у нас немало и хорошей отечественной техники. Сегодня мы на 95 процентов исправной техникой обеспечены. Думаю и к следующему сезону руководители Минсельхоза России с этим вопросом справятся. Овощные культуры — томаты, огурцы, капуста, прочее — многие выращивались у нас на импортных семенах. Но институты наши давно и вовсю работают на импортозамещение. И с этой проблемой они практически уже справились. Вопроса по семенам у нас теперь нет.

Офеля Димакова обещает нам много риса в следующем году. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Слава Богу!

- Небольшая была проблема в Крыму с семенами подсолнечника и кукурузы, но коллеги с материка помогли нам закрыть проблему.

- Опасаетесь конкуренции со стороны херсонских аграриев с их дешевой продукцией?

- Нет. Российский рынок такой огромный. А нем везде найдется место и нашему крымскому продукту, и херсонскому.

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