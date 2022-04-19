Сергей Лавров: Начинается следующая фаза спецоперации

Сергей Лавров Фото: REUTERS

В интервью индийскому телеканалу India Today министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «операция на востоке Украины направлена на - как уже было объявлено - полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации».

Министр не привел каких-либо деталей новой фазы. Индийский журналист попросил Лаврова оценить заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готова применить ядерное оружие.

«Я не могу комментировать то, что было сказано не совсем адекватным человеком, всерьез обсуждать заявления Зеленского нельзя, так как он постоянно меняет свою точку зрения», - ответил глава МИД РФ, особо подчеркнув, что Россия на текущей стадии спецоперации на Украине рассматривает возможность использования только обычных вооружений.

Некоторые международные эксперты сразу же уцепились за слова «на текущей стадии», принявшись рассуждать о том, когда Москва собирается задействовать свой ядерный арсенал. Однако гадать тут нечего: в Военной доктрине России четко записано, что «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». Поскольку в СМИ просочились сведения, что киевский режим подумывал об использовании против нашей страны «грязной» ядерной бомбы, то украинскому руководству стоит еще раз внимательно перечитать положения российской военной доктрины. Как и отдельным безответственным политикам на Западе, предлагающим послать воевать против России войска НАТО.

Сергей Лавров также сказал, что кризис давно мог разрешиться, если бы президент Украины шел на сотрудничество и стремился к выполнению минских соглашений. В то же время «Запад предал Зеленского», воспользовавшись им против России. Глава МИД РФ указал на то, что после встречи в Стамбуле в конце марта Москва и Киев пришли к соглашению о том, что Украина получит гарантии безопасности и станет придерживаться внеблокового нейтрального статуса. «Это не наша, это - была формулировка Украины. Сейчас же президент Зеленский говорит, что они начали отходить от этих позиций. Мы разочарованы этим. Прежде, чем будем дальше говорить, надо понимать, можно ли доверять такому человеку, как Зеленский и его команде», - добавил он. Москва сразу после встречи в Стамбуле изменила «конфигурацию военного присутствия на Украине», продолжил Лавров. «Мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче», - отметил министр.