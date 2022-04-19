То, что происходит в Херсонской области - катастрофа для Зеленского и для Запада

Олег Царев в интервью на «Радио КП» рассказал, что посеянное сомнение в пропагандистских легендах «о жестокости русских» может стать ключом к Украине Фото: Иван МАКЕЕВ

«Там нет украинской армии, там люди ходят». А еще налаживается торговля и работают коммунальные службы. Бывший четырехкратный депутат Верховной рады Украины Олег Царев рассказал как живет Херсонская область, перешедшая под управление временной администрации, и объяснил в эфире радио КП, кто должен управлять любой освобожденной территорией.

- Жизнь на освобожденных территориях налаживается хоть как-нибудь системно или нет?

- То, что происходит в Херсонской области - катастрофа для киевской администрации, для команды Зеленского, для Запада. Это пример, как может сложиться жизнь, если нет военных действий и украинской армии. А там их и правда нет, там ходят люди. Даже те, кто участвует в спецоперации переоделись в гражданское, чтобы не выделяться и не вносить лишнюю нервозность. Вот возьмите человека, закройте ему глаза и поставьте в Херсонскую область и он не поймет, что это территория, где еще совсем недавно были военные действия.

- Кто сейчас там управляет? Кто обеспечивает людей социально, налаживает работу торговли, промышленности?

- Мои бывшие коллеги. Местные. Хотя ко мне приходит просто вал обращений от россиян, которые тоже хотят туда ехать возглавлять, руководить. Но на мой взгляд очевидно, что руководить должны местные, которые знают кадры, территории.

- А им доверять можно? Они же 8 лет были частью украинской политической системы, которую мы тут называем нацистской.

- Я знаю практически всех руководителей. Им можно доверять.

- Россия должна от местных руководителей требовать какой-то особой политической лояльности или пока достаточно молчаливого нейтралитета?

- В Киевской области я даже закрывал глаза, если кто-то был не очень лоялен. Там была задача максимально оказать помощь людям – раздать гуманитарку, отвезти в больницу, организовать движение через блокпосты. Взгляды не важны, лишь бы не вредили. Требования по Херсону и Запорожью другие - люди должны быть лояльны или нейтральны.

- А там старые люди в администрации или новых набрали?

- В Херсонской области в среднем 50 на 50. Причем, считаю, что новых слишком много. Кроме руководителей, которые должны поддерживать нас, достаточно, чтобы среднее звено занимало нейтральную позицию и думало про горожан.

- Еще недели две назад в социальных сетях была чуть ли не истерика, что Херсон сдадут и этого боятся люди. Это главный страх местных, которые и рады были бы возвращению мирной жизни, но страх что вернется власть киевская, не отпускает. Что сейчас там говорят? «Россия навсегда» или нет?

- Страх, конечно же, присутствует. Боятся, потому что мы ушли из-под Киева. Боятся, потому что началась донбасская операция и все смотрят, чем она закончится. Боятся, потому что на Украине, впрочем, как и у нас в Крыму принимает и украинское телевидение. А там просто истерия. Там Украина побеждает Российскую Федерацию. Там остановили наступление российских войск, освободили Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а еще заблокировали россиян под Харьковом.

- Лучше, чем наша пропаганда?

- Без сомнений. Мы скромничаем, стесняемся, а они - нет. Там «убить русского» - главный тренд. Вот вы смеетесь, а они же и правда рассказывают, что русские солдаты приехали на Украину, увидели унитаз и были в шоке.

- Как быть тем, кто не читает Telegram, а смотрит телевидение? Что нужно сделать в Херсоне прямо сейчас, чтобы люди перестали бояться?

- Для них Крым много делает. Там запустили телевидение. Сергей Аксенов (Руководитель республики, - ред.) лично занимался формированием добровольческих батальонов… Если ему поручат заниматься этими территориями, нет сомнений, что он, имея опыт присоединения Крыма к России, все сделает хорошо.

- То есть для эффективного административного управления их, не откладывая, нужно просто подчинить администрации Крыма?

- Да, прямо сейчас. Причем присоединять эти территории надо не по схеме ДНР и ЛНР. У нас нет времени. А по схеме Крыма. И тогда сразу же распространить российское законодательство, убрать таможню. Но усилить в десятки раз пограничников, чтобы сюда не проникали диверсанты, не проходило оружие на территорию Крыма. Убрать таможню, распространить российское законодательство.

- Украинские флаги и трезубы из Херсона поснимали?

- Снимают полным ходом.

- Чего ждут?

- А не было принято решение.

- Кто должен его принять?

- Наверное, те, кто планировали спецоперацию. Объясню ситуацию: под Киевом военным запрещали снимать украинские флаги. Говорили: «давайте не раздражать местное население, референдумов нет, это территории украинские, мы сюда просто пришли». Я категорически выступал против. Ну как можно, советская Красная армия приходила под своим флагом? Если флаг действует украинский, значит, действуют украинские законы. Если действуют украинские законы, значит, любой милиционер должен подходить и арестовывать нашего солдата, как нарушителя украинских законов.

- Нелепица.

- Поэтому надо принимать решения. Надо прекращать стесняться. На Украине никто не стесняется. Если мы будем продолжать стесняться, ничего хорошего не получится. Надо действовать жестко.

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