Пора возвращать наши $300 млрд: Эксперт оценил, насколько велики шансы отсудить золотовалютные резервы России

Центробанк готов дать официальный старт операции «возвращение блудных миллиардов». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, еще в марте западные страны заблокировали золотовалютные резервы (ЗВР) нашей страны на сумму примерно в $300 млрд. Это почти половина всех российских резервов. Российские эксперты и чиновники возмущались, взывали к совести иностранных политиков, да все без толку.

И вот, похоже, Центробанк готов дать официальный старт операции «возвращение блудных миллиардов».

- Мы будем готовить судебные иски, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены, - заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В ЦБ пока не поясняют, когда и в какие именно инстанции собираются подавать иски.

- Я думаю, это прежде всего международные суды, - пояснил в эфире радио «Комсомольская правда» Станислав Машагин, гендиректор инвестиционной компании «Инфраструктура России». - Во-первых, мы, скорее всего, обратимся в любой из федеральных судов США. Россия часто применяет этот способ. Во-вторых, я думаю, посудимся в Лондоне. Это еще более легендарная судебная система, которая должна будет каким-то образом реагировать на незаконные претензии (к России, - Ред.), которые нарушают законодательство Великобритании и стран ЕС.

К слову, западные политики уже заговорили о том, что замороженные российские резервы хорошо бы направить на восстановление Украины. Подобные прецеденты в мире уже были. Так, в 2016 году американский суд признал Иран ответственными за атаки на морпехов в Бейруте в 1983 году и причастным к теракту 11 сентября 2001 года. После этого власти США забрали из замороженных иранских резервов $12,5 млрд на выплату компенсаций пострадавшим, семьям погибших и страховым компаниям. Так что если ЦБ хочет получить свои деньги обратно, действовать надо оперативно. Но насколько велики шансы выиграть в судах?

- Я думаю, не добьемся мы возврата своих денег, - пессимистичен Станислав Машагин. - Судя по всему, они не просто так их забирают.

По словам эксперта, заморозив резервы, западные страны толкают Россию к дефолту. Который может случиться, если страна не сможет выплачивать свой внешний долг в долларах.

К слову, об опасности дефолта мы слышим уже не в первый раз. В начале апреля американские банки уже не дали российскому Минфину перечислить доллары своим зарубежным кредиторам. В итоге Россия отправила им деньги в рублях. Однако западные рейтинговые агентства объявили, что это нарушение: раз занимали деньги в долларах, то и отдавать должны в них же. России дали на выплату срок до 4 мая. Минфин платить не отказывается, и деньги у него есть, но банки не пропускают переводы. Чем закончится этот казус – узнаем в ближайшие недели.