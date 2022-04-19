Личный врач Джонни Деппа рассказал, как помогал ему пришить отрезанный палец

Голливудский актер Джонни Депп. Фото: EAST NEWS

Роман двух красивых людей, Джонни Деппа и актрисы Эмбер Херд, начинался красиво. Но быстро перерос в один из самых неприятных бракоразводных процессов, которые только знал Голливуд. В 2016 году Херд объявила, что "на всем протяжении отношений" супруг якобы ее оскорблял и применял силу. "Я вынесла ряд нечеловеческих эмоциональных, вербальных и физических издевательств со стороны Джонни. Каждый раз, когда я с ним не соглашалась или ставила под сомнение его главенство в семье, следовали нападки - яростные, агрессивные, унижающие меня, угрожающие мне". В частности, однажды он грубо ее толкнул, после чего она упала. А через несколько дней швырнул ей в лицо мобильный телефон, "попав в скулу и в глаз".

Звездная пара на кинопремьере, 2011 год. Фото: EAST NEWS

Но Депп немедленно нанес бывшей супруге еще один удар - уже в суде. Во-первых, он отрицает, что ее избивал - наоборот, говорит, что она сама яростно на него набрасывалась со скандалами. Во-вторых, почти в буквальном смысле слова начал размахивать грязным бельем: объявил, что то ли Эмбер, то ли кто-то из ее гостей испражнился в супружеской постели. Актер требовал от бывшей жены 50 миллионов долларов в качестве компенсации за обвинения, порочащие его репутацию (заметим, что в результате этого скандала его карьера и правда почти разрушена: ему уже не достаются роли в блокбастерах, например, его не стали брать на роль главного злодея в новую часть фильма "Фантастические твари", заменив Мэдсом Миккелсеном). Эмбер Херд в ответ потребовала от Деппа 100 миллионов долларов…

Конца взаимным обвинениям не видно. Сейчас полным ходом идут новые разбирательства в суде, на этот раз - в городе Ферфаксе, штат Вирджиния. Оказывается, в 2015 году Эмбер Херд якобы швырнула в мужа бутылку водки, та разбилась, и осколком Деппу отсекло кусочек среднего пальца левой руки. Он был найден на полу кухни личным поваром Деппа. Врач Дэвид Киппер дал показания, согласно которым лично оказал актеру первую помощь и отвез его в больницу, после чего вернулся в его дом и там забрал этот кусочек пальца (хирурги вскоре смогли его пришить обратно). Вся кухня, по его словам, была в крови и в осколках стекла. Однако Киппер утверждает, что врачам "Скорой помощи" Депп заявил, что случайно отрезал палец сам, ножом. И через несколько дней прислал ему СМС, в котором говорил то же самое. То ли не захотел тогда обвинять жену, надеясь восстановить с ней отношения. То ли ему и правда слегка снесло крышу на фоне скандалов. То ли это была случайная травма… В общем, судье, пытающемуся сейчас установить истину, не позавидуешь.

Джонни Депп и Эмбер Херд перед началом судебного заседания 18 апреля 2022 г. Фото: EAST NEWS

Все происходило в особняке на острове близ побережья Австралии, который в 2015-м, снимали Депп и Херд. А Киппер жил на том же острове в шатре неподалеку от дома. Он был нанят актером, чтобы оказывать ему круглосуточную помощь в борьбе сразу с несколькими разновидностями наркозависимости: кокаиновой, бензодиазепиновой и опиоидной, а также с алкоголизмом. Борьба эта давалась актеру с большим трудом: он отказывался принимать лекарства, несколько раз увольнял Киппера, когда тот пытался заставить его лечиться. Что, конечно, тоже не красит образ звезды "Пиратов Карибского моря". Но, с другой стороны, Киппер не замечал никаких свидетельств того, что актер избивал жену. Рядом с особняком жила и специально нанятая медсестра Дебби Ллойд, которая рассказала, что видела Деппа в царапинах и с окровавленными кулаками - похоже, в какие-то моменты он в ярости бил ими в стену…

Процесс будет продолжаться еще несколько недель, на радость таблоидам. Хотя, похоже, даже журналистам уже начинает надоедать копаться в этой запутанной и мутной истории, которая тянется много лет, и конца которой все еще не видно.