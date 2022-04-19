Венгрию могут исключить из Евросоюза за неповиновение Западу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS

Принципиальный Орбан

Недавно в Венгрии прошли выборы в парламент страны. На них 135 мест из 199 возможных добилась партия Фидес, которую возглавляет премьер министр Виктор Орбан. Запад и в этот раз не смог скинуть с политического Олимпа этого принципиального политика. Его независимая позиция стала раздражать Соединенные Штаты и Евросоюз до такой степени, что европейские и американские чиновники открыто призывают устроить в стране «цветную революцию» и заменить его на более лояльную личность, которая будет разделять «западные ценности».

«Нам пришлось бороться с таким большим количеством соперников: с левыми, с брюссельскими бюрократами, с империей Джорджа Сороса со всеми ее деньгами, с ведущими международными СМИ и, в конце концов, даже с украинским президентом», - заявил премьер-министр Виктор Орбан, подводя итоги выборов.

На прошедших накануне выборах в парламент 135 мест из 199 возможных завоевала партия Орбана. Фото: REUTERS

Когда началась специальная операция России на Украине, то Будапешт не стал - как некоторые другие страны - петь под дудку русофобов. Там не только на словах не поддержали украинских националистов, но и отказались поставлять им вооружение. Мадьяры не поверили и в фейки о действиях российских военных, которые так старательно ваяла западная пропаганда. За это на венгерское руководство от европейских лидеров полились оскорбления и угрозы. А украинский президент и вовсе стал открыто угрожать: «Венгрия. Раз и навсегда. Ты должна сама решить, с кем ты».

Ответ не заставил себя долго ждать.

«Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и принять к сведению волю венгерского народа. Венгрия не хочет рисковать миром и безопасностью в своей стране, поэтому не соглашается перевозить оружие для Украины и не голосует за санкции против энергетического сектора России», - заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Давняя вражда

У Украины и Венгрии давно зреет большой межгосударственный конфликт. И возник он не сегодня. В Закарпатской области «Незалежной» компактно проживают этнические венгры. Их около 150 тысяч и сосредоточены они компактно - вдоль границы. Но их терроризируют и украинизируют все годы независимости. Чтобы как-то этому противостоять, Будапешт попросил Киев создать для них некоторую подобию автономии в центре в городе Берегово — Притиснянский район. Маленькое по территории муниципальное образование, которое будет чисто гипотетически называться «венгерским» - без каких-либо элементов реальной автономной республики.

Это вызвало негативную реакцию украинских спецслужб и нацистов. В Закарпатье стали обливать краской венгерские памятники. Например, так поступили с монументом на Верецком перевале. Его поставили в честь тысячелетия со дня перехода венгрских племен через Карпатские горы, и он — символ общины. Националисты в своем репертуаре написали на нем: «смерть венграм» и «это Украина». Дома, где собирается община, стали пытаться поджечь, начались избиения людей за венгерские флажки из окон. В 2012 году бандеровцы напали на детей из венгерского города Мишкольц с венгерскими ленточками, которые приезжали в Ужгород на экскурсию.

После Майдана украинские экстремисты стали действовать еще радикальнее. В 2014 году они ворвались на заседание венгерской национальной общины в городе Берегово и просто разогнали его — без причин. Многих венгерских активистов потом вызвали в СБУ для запугивания. МИД Венгрии уже тогда осуждал насилие в отношении соотечественников со стороны праворадикальной группировки: «Министерство иностранных дел Венгрии считает недопустимым такое нарушение общественного порядка, этот случай считает тревожным и с сожалением констатирует, что радикалы злоупотребляют историческими возможностями». А когда Киев объявил, что в школах Закарпатья все общины будут обучать на мове - отношения испортились до точки невозврата.

Участники митинга в поддержку Украины в Будапеште. Фото: REUTERS

Такая ситуация не могла остаться незамеченной и власти Венгрии официально заявили: если Украина продолжит агрессивную издевательства над венгерской общиной, то Будапешт со своей стороны официально не поддержит вступление украинского государства не только в НАТО, но и в ЕС. Вместе с этим Будапешт стал выдавать свои паспорта своим соотечественникам в Закарпатской области. А венгерские правые партии призывали готовиться к вооруженному конфликту с соседней страной.

Своя позиция

Сам Виктор Орбан никогда не делал явных пророссийских заявлений. И его нельзя назвать «фанатом Путина», как это делают западные СМИ. Недавно он сказал: «мы не украинцы, мы не русские, мы - венгры. На вопрос "на чьей стороне выступает Венгрия?" ответ такой: "Венгрия выступает на стороне Венгрии"».

К слову, премьер-министр Орбан в молодости выступал как активный критик влияния Советского Союза в Европе. Так что обвинять его в пророссийскости - как минимум странно. Он боролся против базирования советских войск из Венгрии. Именно нынешний премьер-министр добивался вступления венгерского государства в Североатлантический Альянс, что и произошло в 1999 году.

«Венгрия занимает больше провенгрескую позицию, чем пророссийскую. Она заботится о своих собственных интересах. Другое дело, что интересы Венгрии включают в себя надежное энергоснабжение. Так уж вышло, что во всей Евразии уже давным давно нет лучшего энергоснабженца, чем Российская Федерация. Поэтому Венгрия заботится о хороших отношениях с Россией. Сейчас действительно получается, что самая пророссийская страна ЕС - это Венгрия. Она здумает о своих собственной выгоде», - рассказал корреспонденту kp.ru политолог, депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман.

Венгрия раздражает Европу и своей внутренней политикой. Идеи мультикультурализма и расширения прав гомосексуалистов - не находят положительного отклика среди политической элиты государства и населения. В 2021 году был принят закон, который частично приравнял ЛГБТ-сообщество к педофилам. Естественно, в Евросоюзе это вызвало очень резку реакцию. Хотя он абсолютно правильный и понятный - запрещает показывать детям и подросткам до 18 лет любой контент, который изображает извращенные отношения между между полами.

Проводить независимую политику в интересах своей собственной страны - шаг неповиновения по мнению Евросоюза. Поэтому Брюссель уже готовит санкции для Будапешта, чтобы его наказать за вольность и неподчинение. Европейские чиновники хотят принять так называемый «механизм в защиту верховенства права», благодаря которому Венгрию лишат общеевропейского финансирования и отрежут от некоторых программ.

«Мало вероятно, что Венгрия сама выйдет из Европейского Союза, так как это дорогое удовольствие. О чем красноречиво свидетельствует выход Великобритании. Кроме того, Будапешт сильно связан с Евросоюзом чисто экономически. - считает Анатолий Вассерман.

Но в самом венгерском обществе такие настроения сильны. Как и реваншистские мечты об объединении всех мадьяров Европы в одном государстве, куда в том числе должна войти и Закарпатская область нынешней Украины. И если так пойдет дальше, то Венгрии придется отказаться от европейской интеграции и еще больше сближаться с Россией.

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