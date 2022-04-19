Гравитонные аномалии: Верховный суд отказал краснодарской компании «Гравитон» в возмещении 5,4 млрд рублей с бывшего гендиректора

Верховный суд Российской Федерации отказал в удовлетворении требований о возмещении ущерба в 5,4 млрд рублей фирме «Гравитон» из Краснодарского края. Компания судится со своим бывшим генеральным директором Александром Ярчуком, который в разные годы был фигурантом уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере и различных налоговых преступлениях, а сейчас проживает в Австрии.

Александр Ярчук являлся гендиректором и совладельцем строительной фирмы с 2002 по 2015 годы. В период руководства этим бизнесом он получил ряд контрактов на реконструкцию принадлежащего крупной нефтяной компании Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Общая сумма контракта составила более 100 млрд рублей. Реконструкция получилась скандальной. Осенью 2015 года на бывшего вице-президента нефтяной компании по капитальному строительству Андрея Вотинова, который в то время возглавлял НПЗ, завели уголовное дело по факту масштабных хищений при проведении работ. Дело инициировало новое руководство нефтеперерабатывающего завода. К моменту выдачи ордера на арест Вотинова он уже уехал за границу. В деле оказался замешан и Ярчук. Как следует из материалов дела, в частности его подозревали в том, что демонтаж принадлежавшего НПЗ временного причального сооружения по факту так и не был произведен, но руководство «Гравитона» отчиталось о выполненной работе и «заработало» 137 млн рублей.

В это же время Александром Ярчуком заинтересовалась ФНС. Налоговики пришли к выводу, что при реконструкции НПЗ «Гравитон» не закупал товары у десятка поставщиков, а проводил операции «на бумаге» с фирмами-однодневками. В результате «Гравитону» насчитали 1,92 млрд рублей неуплаченных налогов, штрафов и пени. На бизнесмена завели уголовное дело, но задержать также не смогли – он бежал в Австрию.

За следующие несколько лет налоговая служба пересчитывала сумму, которая подлежала компенсации и в итоге в 2019 году остановилась на 967 млн рублей. Эти деньги заплатило уже новое руководство «Гравитона».

Но период без судебных разбирательств продолжался недолго. Немного позднее в 2019 году «Гравитон» обратился в суд и потребовал от бывшего гендиректора 4,9 млрд рублей убытков из-за расходов за фактически не поставленный товар и невыполненные работы по реконструкции НПЗ плюс 486,7 млн руб. налоговых санкций.

Позже Александр Ярчук стал фигурантом еще одного уголовного дела о мошенничестве. Следователи заподозрили бизнесмена в организации схемы по выводу принадлежащих «Гравитону» денег за границу. В этой схеме фигурировала голландская компания Andre Funk Werksvertretung Battels. У нее «Гравитон» закупала строительное оборудование. Как уточнил следователям владелец компании Андре Функ, контракт на поставку нескольких буровых установок, гидромолота и гидровибратора на общую сумму до 6,7 млн евро шел с переплатой в 2,5 млн евро. Это был так называемый «положительный баланс», поскольку договор заключался на условиях авансирования.

Функ по указанию Ярчука перечислил эту переплату на счета подконтрольных Ярчуку и членам его семьи компаниям МНМ Verw. &Verp. GmbH и МНМ &Abbund Zentrum Oelde GmbH. И об этом он честно признался следствию. Несмотря на эти сведения, расследование уголовного дела в отношении экс-гендиректора было прекращено. Первичная почерковедческая экспертиза признала подписи Ярчука на документах о распоряжении деньгами подлинными, но повторная экспертиза пришла к ровно противоположному выводу. Примечательно, что отрицательное заключение по почерку дала краснодарская лаборатория Минюста РФ, чей глава позже стал фигурантом уголовного дела за принуждение подчиненного к даче заведомо ложного заключения, соединенное с шантажом.

В ходе расследования дела о мошенничестве «Гравитон» вновь потребовала от Александра Ярчука компенсацию. На этот раз в размере того самого «положительного баланса», что ушел на счета двух компаний. На это бывший гендиректор заявил, что ни в каких схемах по выводу средств он не участвовал, его подпись на документах подделали, а в нечистоплотности виновен его деловой партнер Ризван Солтанов.

Проведенная в декабре 2019 года судебная почерковедческая экспертиза показала, что подписи на распоряжениях о переводе денег принадлежат Ярчуку. Однако вскоре ситуация кардинально изменилась. В октябре 2020 года было вынесено постановление о назначении другой технико-почерковедческой экспертизы. В этот раз ее делали уже на основе ксерокопий, а не подлинников, и эксперт не нашел сходства с почерком Ярчука. На этом основании в январе 2021 года дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Характерно, что в отношении бывшего начальника ФБУ "Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ", которая и сделала нужное Ярчуку заключение экспертизы, вскоре было возбуждено уголовное дело за принуждение экспертов к даче заведомо ложного заключения.

Разногласия с Солтановым у Ярчука начались еще до начала разбирательств по делу о мошенничестве. В публичную плоскость скандал первым вынес Ярчук. Он обвинил Солтанова в сговоре с действующим генеральным директором компании Львом Курбацким. По словам беглого бизнесмена, Курбацкий передал сложную строительную технику «Гравитона» структуре, аффилированной с Солтановым. После обращения Ярчука в суд на гендиректора стройкомпании завели уголовное дело по статье о превышении полномочий.

Тем временем разбирательство по делу о компенсации «Гравитону» 2,5 млн евро дошло до Верховного суда. В ходе рассмотрения дела суд встал на сторону Ярчука. Он постановил разобраться, кому был причинен вред в споре двух совладельцев и понесла ли какая-то сторона убытки. ВС указал на то, что предметом сделки были только три из восьми долей в компаниях МНМ, что составляет 9/25 их уставного капитала. Остальные доли остались невыясненными.

Кстати, защиту интересов Ярчука, как следует из судебных материалов, осуществляет адвокат Илья Новиков. Тот самый, который, защищал наводчицу Надежду Савченко, а в последствии был приглашен в команду адвокатов экс-президента Украины Петра Порошенко. Другой его клиент — молдавский бизнесмен и политик Вячеслав Платон, который обвиняется в Молдове в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Услугами Ильи Новикова пользуются находящиеся в бегах лидеры чеченских оппозиционеров.

Маловероятно, что на этом судебные «приключения» Александра Ярчука закончатся. По данным СПАРК Ярчук в разные годы являлся учредителем не менее 20 различных компаний. Все они так или иначе проходили через административные и арбитражные дела. А некоторые еще и банкротились. Так что луга родной Кубани беглый бизнесмен, надо полагать, увидит еще не скоро.