Враг у ворот: как вступление Финляндии в НАТО угрожает Санкт-Петербургу и Балтийскому флоту

Военнослужащий финской армии во время зимних учений. Фото: EAST NEWS

ВОПРОС НЕДЕЛЬ, А НЕ МЕСЯЦЕВ

Нейтральные Финляндия и Швеция скоро станут членами НАТО. Соответствующие постановления пока не приняты Эдускунтой и Риксдагом (парламентами двух стран), но правящие элиты уже все для себя решили. Тем более, что финские и шведские избиратели сейчас готовы поддержать любую авантюру, предложенную им под видом укрепления национальной безопасности. Политики лишь пытаются оседлать эту волну, демонстрируя при этом невероятную гибкость. Например, за членство в НАТО н проголосовал даже недавний председатель общества российско-финляндской дружбы Петри Хонконен.

Премьер-министры двух государств дуэтом пообещали, что подача заявлений на членство — это вопрос недель, а не месяцев. Программа июньского саммита НАТО в Мадриде верстается уже с учетом поданных северянами заявок. По оценкам главы финской дипломатии Пекки Хаависто, собственно процесс вступления в Альянс займет от 4 месяцев до года.

Главы правительств Швеции Магдалена Андерссон (слева) и Финляндии Санна Марин (справа) перед началом встречи в Стокгольме. Фото: REUTERS

Насколько финские вооруженные силы «растворятся» в НАТО, пока неизвестно. Отставной генерал Юха Пюкюкёнен считает, что Финляндия выберет норвежский вариант участия, ограничивающий присутствие на своей территории вооружений и войск блока. И уж совершенно точно, что финны не захотят размещать на своей земле американское ядерное оружие.

А БЫЛ ЛИ НЕЙТРАЛИТЕТ?

Если взглянуть на происходящее в Финляндии за последние десятилетия беспристрастно, без розовых очков, то окажется, что утверждения о традиционно хорошем отношении финнов к русским были наивными заблуждениями. Да, во времена СССР Финляндия, действительно, мастерски лавировала между Востоком и Западом, получая при этом неплохие прибыли. Но после развала Союза от былой дружбы почти не осталось и следа. Место советских истребителей МиГов на военных аэродромах страны заняли американские аналоги - F-18 «Хорнет». А сейчас уже обсуждается покупка новейших F-35 «Лайтнинг», которые в ближайшем будущем станут основой боевой авиации большинства членов НАТО.

Параллельно финны с начала 90-х максимально адаптировали свои военные стандарты к натовским, а в ходе десятков совместных учений и «миротворческих операций» научились воевать бок о бок с американцами, норвежцами и прочими евро-атлантическими армиями. С 1994 года Финляндия участвует в программе «Партнерство во имя мира». Расходы на оборону даже превышают навязанный США членам Альянсе норматив в 2% ВВП. Всё это позволяет финскому президенту Саули Ниинистё и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу утверждать, что процесс вступления в военную организацию произойдет безболезненно и в самые сжатые сроки. Грубо говоря, это то же самое, что после десяти лет сожительства подать заявление в ЗАГС — чистая формальность…

ШВЕДЫ НИКАК НЕ МОГУТ ПРОСТИТЬ ПОЛТАВУ

Несмотря на то, что сегодня у шведов нет общей границы с РФ, на нашу страну в Стокгольме исторически посматривали с опаской. Крупнейшее государство Северной Европы стало нейтральным еще в начале XIX века, отказавшись от имперских амбиций во многом благодаря российским армии и флоту. Шведские добровольцы воевали с Красной армией во время советско-финской войны, а в конце июня 1941 года Стокгольм разрешил пройти через страну 163-ю пехотной дивизии Вермахта, следовавшей из Норвегии в направлении советской Карелии. Высококачественная железная руда шла на экспорт в Третий рейх до 1944 года, иногда через Балтику — под прикрытием шведских военных кораблей. О нейтралитете в Стокгольме вновь вспомнили лишь тогда, когда с юга уж совсем сильно потянуло дымом...

В послевоенное время Швеция немало заработала на продаже своего оружия тем странам, которые по политическим или иным соображениям не хотели зависеть от военных поставок из Москвы или Вашингтона. Мало кто знает, что с 1945 по 1972 год Швеция имела собственную секретную ядерную программу, обладая уже к 1965 году тремя атомными зарядами разной степени готовности! В итоге, под давлением Вашингтона военная ядерная программа Стокгольма была свернута, но, как выяснилось в 1990-е, было оставлено немало лазеек для ее быстрого возобновления при необходимости.

Шведская и финская бронетехника в составе миротворческих сил ООН в Афганистане, 2010 г. Фото: EAST NEWS

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

До нынешней весны Россия и северо-европейские страны десятилетиями играли в увлекательную игру — одни делали вид, что нейтральны, а другие делали вид, что в это верят. Хотя для специалистов-международников было очевидно, что внеблоковый статус — это, по сути, большой обман. Уже сам факт членства в Евросоюзе неизбежно означает реализацию единой внешней и оборонной политики по указке из Брюсселя. Решения часто принимаются всеми членами единогласно — тут уж не до нюансов. После вступления в ЕС присоединение к НАТО оставалось вопросом времени, и сейчас для этого настал самый удачный момент…

Справедливости ради, далеко не все политики считают этот шаг своевременным: мол, нельзя принимать такие судьбоносные решения, опираясь на свежие эмоции. Одни, как бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиойя, ратуют за укрепление двустороннего оборонительного альянса со Швецией, но без НАТО. Другие предлагают сделать ставку на военную интеграцию в рамках ЕС. Третьи предлагают задуматься о времени, когда в страну с различных фронтов натовских войн начнут прибывать гробы с финскими парнями. Но погоды эти голоса сейчас они не делают. Правящие круги твердо намерены воспользоваться удачным моментом здесь и сейчас — пока все внимание финнов и шведов занято новостями с Украины. В Стокгольме хотят успеть до парламентских выборов, а в Хельсинки многие политики рассматривают этот шаг как трамплин к президентству в 2024 году.

УГРОЗЫ БАЛТИЙСКОМУ ФЛОТУ

Для Москвы вступление двух «свадебных генералов» в Североатлантический альянс станет очень неприятной новостью. Достаточно глянуть на карту Балтики, которая превратится во внутреннее море НАТО. Морское и воздушное сообщение с целым регионом нашей страны — Калининградской областью — попадает под полный контроль государств-членов недружественного блока, а от Санкт-Петербурга до открытого океана придется идти вдоль берегов (и береговых батарей) восьми стран-членов НАТО. В случае любого обострения шансы надводного Балтийского флота невысоки, а подводная лодка в этом неглубоком море у России, по данным британского Международного института стратегических исследований, всего одна. Кроме того, общая граница РФ с НАТО увеличится более чем вдвое — c нынешних 1233 км до 2572 километров.

. Придется укреплять новые границы, а безъядерный статус Балтики может уйти в историю. Проще говоря, в списке целей у российских ракетных войск стратегического назначения теоретически могут появиться шведские и финские координаты.

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