Уехавший в Израиль Максим Галкин сделал громкое заявление после грязного скандала

Злые языки сообщили о том, что Максим Галкин якобы был доставлен в местный отдел полиции Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У Максима Галкина возникли серьезные проблемы в Израиле. Шоумена втянули в грязный скандал. Муж Аллы Пугачевой в этой связи записал гневное видео, в котором отчитал сплетников за грязные слухи.

Злые языки сообщили о том, что Максим Галкин якобы был доставлен в местный отдел полиции и допрошен из-за гибели на пляже его знакомого. "Галкин был со своим знакомым на пляже, а через какое-то время тот по невыясненным причинам утонул. Максим один из последних людей, кто видел мужчину живым", - привел "СтарХит" слова своего осведомителя.

Муж Аллы Пугачевой хоть и находится в Израиле, но следит за новостями в России. Прочитав скандальную публикацию о себе, шоумен не сдержался.

"Я привык к тому, что пресса пишет про меня небылицы. Но тут я не могу не прокомментировать. Написали, что я подозреваюсь здесь в чьем-то убийстве, что я кого-то убил, полиция меня задержала. Возьмите эту бумажку, на которой вы это написали, и подотритесь! Мне хорошо", - заявил Галкин.

Максим до глубины души возмущен "непотребной ересью" в свой адрес. "Ну почему вы до сих пор про меня пишете? Отстаньте от меня. Вы как слепые лошади ходите по арене по кругу и месите под ногами одно и то же ... Угомонитесь", - отчитал шоумен завистников.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева в конце февраля улетели в Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри. Звездное семейство поселилось на вилле в Кесарии с видом на море. Говорят, шоумен платит за аренду роскошного особняка один миллион рублей в месяц.