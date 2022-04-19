Инфляция в России замедляется: продукты вернулись в магазины, а вклады – в банки

На потребительском рынке прекратился ажиотаж, на полки магазинов вернулись продукты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экономика России выдержала первый удар западных санкций: ситуация на финансовом рынке стабильна, инфляция в России замедляется. Об этом во вторник сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

По словам Решетникова, за неделю с 9 по 15 апреля инфляция будет ниже прошлой отчетной недели.

- За неделю со 2 по 8 апреля цены выросли на 0,66%. Напомню, в начале марта цены повышались темпом более 2% в неделю, - сказал Решетников.

Он также отметил, что на потребительском рынке прекратился ажиотаж, на полки магазинов вернулись продукты.

- Приобретение товаров длительного пользования - муки, сахара, растительного масла, соли за прошедшую неделю было на четверть ниже, чем на докризисной неделе, - сообщил Решетников.

По его словам, по большинству товаров запасы в розничных сетях восстановились до уровней середины февраля.

План действий правительства по нормализации ситуации в экономике на фоне санкций насчитывает 250 различных мер. Среди них - снижение давления на бизнес. Решетников рассказал, что проверок бизнеса сейчас еженедельно проходит в 7 раз меньше, чем годом ранее. Более 2 млн. различных документов, включая лицензии и разрешения, автоматически продлены.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в банки вернулись около 90 процентов вкладов, изъятых в феврале. Это порядка 2,4 триллиона рублей.

- Доверие к банковской системе вернулось, - заявил Силуанов.

Он также назвал обоснованным нынешний курс на уровне 80 рублей за доллар.

Премьер Михаил Мишустин сообщил о новых требованиях к банкам при оформлении кредитов. Так, банки, выдавая ипотеку, будут обязаны раскрывать информацию о полной стоимости кредита, включая страховку.

- Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков. Граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия, - отметил Мишустин.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в регионах запущены программы экономической поддержки. Он также отметил, что на региональном рынке труда критической ситуации нет.