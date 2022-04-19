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Экономика19 апреля 2022 13:31

Инфляция в России замедляется: продукты вернулись в магазины, а вклады – в банки

В правительстве считают, что экономика России выдержала первый удар санкций Запада
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
На потребительском рынке прекратился ажиотаж, на полки магазинов вернулись продукты

На потребительском рынке прекратился ажиотаж, на полки магазинов вернулись продукты

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экономика России выдержала первый удар западных санкций: ситуация на финансовом рынке стабильна, инфляция в России замедляется. Об этом во вторник сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

По словам Решетникова, за неделю с 9 по 15 апреля инфляция будет ниже прошлой отчетной недели.

- За неделю со 2 по 8 апреля цены выросли на 0,66%. Напомню, в начале марта цены повышались темпом более 2% в неделю, - сказал Решетников.

Он также отметил, что на потребительском рынке прекратился ажиотаж, на полки магазинов вернулись продукты.

- Приобретение товаров длительного пользования - муки, сахара, растительного масла, соли за прошедшую неделю было на четверть ниже, чем на докризисной неделе, - сообщил Решетников.

По его словам, по большинству товаров запасы в розничных сетях восстановились до уровней середины февраля.

План действий правительства по нормализации ситуации в экономике на фоне санкций насчитывает 250 различных мер. Среди них - снижение давления на бизнес. Решетников рассказал, что проверок бизнеса сейчас еженедельно проходит в 7 раз меньше, чем годом ранее. Более 2 млн. различных документов, включая лицензии и разрешения, автоматически продлены.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в банки вернулись около 90 процентов вкладов, изъятых в феврале. Это порядка 2,4 триллиона рублей.

- Доверие к банковской системе вернулось, - заявил Силуанов.

Он также назвал обоснованным нынешний курс на уровне 80 рублей за доллар.

Премьер Михаил Мишустин сообщил о новых требованиях к банкам при оформлении кредитов. Так, банки, выдавая ипотеку, будут обязаны раскрывать информацию о полной стоимости кредита, включая страховку.

- Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков. Граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия, - отметил Мишустин.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в регионах запущены программы экономической поддержки. Он также отметил, что на региональном рынке труда критической ситуации нет.

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