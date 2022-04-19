Шесть напитков на каждый день для укрепления иммунитета

Екатерина так увлеклась темой, что получилась книга «Просто про иммунитет. Как работает наша защитная система и что делает ее сильнее»
Екатерина Маслова больше десяти лет пишет статьи о здоровом образе жизни и правильном питании.
- Перелопатив множество научных исследований, медицинских учебников, научно-популярной литературы, я поняла, что об иммунитете почти всегда пишут сложно и запутанно, - рассказала нам нутрициолог. – Почему? Авторы - ученые и врачи - занимаются темой много лет и не учитывают, что элементарные для них вещи обычному человеку совершенно непонятны.
Екатерина так увлеклась темой, что получилась книга «Просто про иммунитет. Как работает наша защитная система и что делает ее сильнее». Написано не только просто и понятно, но и увлекательно. Разбирая схему работы иммунитета, автор разыгрывает небольшой спектакль, в котором вирусы - коварные альфонсы, лимфоциты - полицейские, сражающиеся с вооруженными грабителями - патогенами. И сразу все становится ясно. А разложив по полочкам сложную информацию, Екатерина подсказывает, что делать.
Да, придется менять образ жизни и питание, отказаться от вредных привычек, много гулять и высыпаться - задача комплексная и решается не за один день. Однако начать можно с малого - добавить в ежедневный рацион вкусные и полезные напитки. В рецепты Екатерина Маслова включила ингредиенты, помогающие организму противостоять вирусам и легко переносить ОРВИ и простуду. Напитки несложно приготовить дома. Мы разделили их на папины, мамины и детские, однако разделение это условное, так что лимонады, смузи, чаи, коктейли будут одинаково полезны всем членам семьи.
ДЛЯ ПАПЫ
Шоты к ужину
В составе сразу два мощных адаптогена, которые повышают сопротивляемость организма вредным воздействиям, - чеснок и имбирь. А также богатый витамином С лимон. Этот витамин не только очень мощный антиоксидант, он играет важную роль в функционировании костной ткани, где появляются на свет лейкоциты - клетки нашей иммунной системы, а также повышает устойчивость организма к инфекциям.
Кстати, за счет имбиря и лимона чеснок не будет чувствоваться слишком резко. Выпивать такой шот стоит залпом за 30 минут до еды или через 1 час после приема пищи и только свежеприготовленный.
Ингредиенты (на 1 - 2 шота):
Свежий корень имбиря - кусочек 2 - 2,5 см
Лимон - 0,5 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Способ приготовления: в соковыжималке выжмите сок из мякоти лимона, очищенных корня имбиря и чеснока.
Клюквенный пунш
Как вам идея взять все антивирусные ингредиенты и соединить их в одном напитке? Причем сделать его ярким и очень вкусным, отлично подходящим даже для праздника.
Ингредиенты (на 1 большой кувшин):
Клюквенный сок - 1 л
Яблочный осветленный сок - 1 л
Апельсиновый сок - 0,5 л
Апельсины - 2 шт.
Яблоки - 2 шт.
Цедра лимона - с 1 шт.
Корень имбиря - 30 г
Корица - 2 палочки
Гвоздика - 10 - 12 соцветий
Мед - по вкусу
Способ приготовления: в большой кастрюле соедините клюквенный и яблочный соки, специи и цедру лимона (ее лучше снимать длинными полосками). Доведите до кипения, уменьшите огонь до минимума и варите напиток 10 минут. Добавьте апельсиновый сок, нарезанные кружками апельсины и яблоки, мед. Сразу разлейте по стаканам, пейте горячим.
ДЛЯ МАМЫ
Облепиховый чай с апельсином и лимоном
Не только вкусный напиток, но и невероятно эффективное жаропонижающее средство. Ягоды облепихи - естественный поливитаминный концентрат. А содержащиеся в них флавоноиды, по данным некоторых исследований, увеличивают выработку и уровень некоторых цитокинов (молекул, которые направляют иммунный ответ организма).
Ингредиенты (на 1 чайник):
Облепиха - 50 г
Апельсиновый сок - 1 стакан
Мед - 1 - 2 ч. л.
Лимонный свежевыжатый сок - 1 ч. л.
Кипяток - 150 - 200 мл
Апельсин - 2 дольки
Способ приготовления: облепиху разомните толкушкой в сотейнике, добавьте кипяток, лимонный и апельсиновый соки, подогрейте. Перелейте напиток в чайник, добавьте мед по вкусу и пару долек апельсина.
Зеленый сок для идеального здоровья
Каждая зеленая веточка в составе сока - кладезь всего полезного, а в сочетании они составляют настоящий волшебный эликсир, способный улучшить состояние здоровья и сделать вас более энергичными. Смешивать можно любые виды зелени, любой ингредиент можно заменить тем, который вам ближе по вкусу. Пить такой зеленый сок можно в любое время года.
Ингредиенты (на 2 - 4 порции в зависимости):
Петрушка - 1 пучок
Щавель - 1 пучок
Шпинат - 1 пучок
Стебли сельдерея - 5 шт.
Зеленое яблоко - 2 шт.
Сок лимона - из 1 шт.
Корень имбиря - 3 - 4 см
Способ приготовления: все ингредиенты подготовьте - помойте, нарежьте, корень имбиря очистите, у яблока вырежьте сердцевину и нарежьте на кусочки. Пропустите через соковыжималку (идеальнее всего использовать шнековую).
ДЛЯ РЕБЕНКА
«Золотое» молоко
Вкусный, сладкий и невероятно полезный напиток. В его составе сразу несколько адаптогенов - имбирь, куркума и мед. Рекомендуется пить для профилактики простудных и вирусных заболеваний каждый день по 1 стакану, особенно в сезон простуд.
Ингредиенты (на 1 порцию):
Молоко - 1 стакан (лучше растительное - овсяное, миндальное, рисовое)
Куркума молотая - 0,5 ч. л.
Имбирь сушеный молотый - 0,25 ч. л.
Мед - 1 - 2 ч. л.
Способ приготовления: в горячее молоко (нагрейте, но не доводите до кипения) добавьте мед, молотые имбирь и куркуму. Хорошо перемешайте ложкой.
Лимонад с облепихой и малиной
Отличная альтернатива покупным газированным напиткам, от которых пользы ноль. Ягоды подойдут как свежие, так и замороженные.
Ингредиенты (на кувшин 1 л):
Облепиха - 100 г
Малина - 30 г
Лимон - 0,5 шт.
Сок персиковый пакетированный - 250 мл
Сироп сахарный, агавы или топинамбура - 4 ст. л.
Газированная минеральная вода - 250 мл
Способ приготовления: ягоды подавите ложкой, добавьте свежевыжатый сок лимона и остальные ингредиенты, перемешайте.
Еще больше рецептов напитков и блюд, развенчание мифов из интернета, а также тест, помогающий самостоятельно определить, насколько крепкий у вас иммунитет, ищите в книге «Просто про иммунитет. Как работает наша защитная система и что делает ее сильнее».
БДИ!
Только чесноком и имбирем здоровье не поправишь
- Невозможно привести свой иммунитет в порядок каким-то одним действием, - напутствует Екатерина Маслова. - Это должен быть целый комплекс мер. Очень правильно и полезно, если вы добавите в свой рацион корень имбиря, чеснок и лимон, но если при этом вы будете злоупотреблять алкоголем и никотином, то ваш иммунитет не станет крепче. Эхинацея, элеутерококк и женьшень - отличные натуральные средства с иммуномодулирующими свойствами. Но если вы будете добавлять их в виде сиропа в чай, запивая им большой кусок калорийного торта, лежа при этом на диване перед телевизором и забыв о спорте, то это тоже никак не улучшит вашу иммунную систему.