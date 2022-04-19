Шесть напитков на каждый день для укрепления иммунитета

Екатерина так увлеклась темой, что получилась книга «Просто про иммунитет. Как работает наша защитная система и что делает ее сильнее»

Екатерина Маслова больше десяти лет пишет статьи о здоровом образе жизни и правильном питании.

- Перелопатив множество научных исследований, медицинских учебников, научно-популярной литературы, я поняла, что об иммунитете почти всегда пишут сложно и запутанно, - рассказала нам нутрициолог. – Почему? Авторы - ученые и врачи - занимаются темой много лет и не учитывают, что элементарные для них вещи обычному человеку совершенно непонятны.

Екатерина так увлеклась темой, что получилась книга «Просто про иммунитет. Как работает наша защитная система и что делает ее сильнее». Написано не только просто и понятно, но и увлекательно. Разбирая схему работы иммунитета, автор разыгрывает небольшой спектакль, в котором вирусы - коварные альфонсы, лимфоциты - полицейские, сражающиеся с вооруженными грабителями - патогенами. И сразу все становится ясно. А разложив по полочкам сложную информацию, Екатерина подсказывает, что делать.

Да, придется менять образ жизни и питание, отказаться от вредных привычек, много гулять и высыпаться - задача комплексная и решается не за один день. Однако начать можно с малого - добавить в ежедневный рацион вкусные и полезные напитки. В рецепты Екатерина Маслова включила ингредиенты, помогающие организму противостоять вирусам и легко переносить ОРВИ и простуду. Напитки несложно приготовить дома. Мы разделили их на папины, мамины и детские, однако разделение это условное, так что лимонады, смузи, чаи, коктейли будут одинаково полезны всем членам семьи.

ДЛЯ ПАПЫ

Шоты к ужину

В составе сразу два мощных адаптогена, которые повышают сопротивляемость организма вредным воздействиям, - чеснок и имбирь. А также богатый витамином С лимон. Этот витамин не только очень мощный антиоксидант, он играет важную роль в функционировании костной ткани, где появляются на свет лейкоциты - клетки нашей иммунной системы, а также повышает устойчивость организма к инфекциям.

Кстати, за счет имбиря и лимона чеснок не будет чувствоваться слишком резко. Выпивать такой шот стоит залпом за 30 минут до еды или через 1 час после приема пищи и только свежеприготовленный.

Ингредиенты (на 1 - 2 шота):

Свежий корень имбиря - кусочек 2 - 2,5 см

Лимон - 0,5 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Способ приготовления: в соковыжималке выжмите сок из мякоти лимона, очищенных корня имбиря и чеснока.

Клюквенный пунш

Как вам идея взять все антивирусные ингредиенты и соединить их в одном напитке? Причем сделать его ярким и очень вкусным, отлично подходящим даже для праздника.

Ингредиенты (на 1 большой кувшин):

Клюквенный сок - 1 л

Яблочный осветленный сок - 1 л

Апельсиновый сок - 0,5 л

Апельсины - 2 шт.

Яблоки - 2 шт.

Цедра лимона - с 1 шт.

Корень имбиря - 30 г

Корица - 2 палочки

Гвоздика - 10 - 12 соцветий

Мед - по вкусу

Способ приготовления: в большой кастрюле соедините клюквенный и яблочный соки, специи и цедру лимона (ее лучше снимать длинными полосками). Доведите до кипения, уменьшите огонь до минимума и варите напиток 10 минут. Добавьте апельсиновый сок, нарезанные кружками апельсины и яблоки, мед. Сразу разлейте по стаканам, пейте горячим.

ДЛЯ МАМЫ

Облепиховый чай с апельсином и лимоном

Не только вкусный напиток, но и невероятно эффективное жаропонижающее средство. Ягоды облепихи - естественный поливитаминный концентрат. А содержащиеся в них флавоноиды, по данным некоторых исследований, увеличивают выработку и уровень некоторых цитокинов (молекул, которые направляют иммунный ответ организма).

Ингредиенты (на 1 чайник):

Облепиха - 50 г

Апельсиновый сок - 1 стакан

Мед - 1 - 2 ч. л.

Лимонный свежевыжатый сок - 1 ч. л.

Кипяток - 150 - 200 мл

Апельсин - 2 дольки

Способ приготовления: облепиху разомните толкушкой в сотейнике, добавьте кипяток, лимонный и апельсиновый соки, подогрейте. Перелейте напиток в чайник, добавьте мед по вкусу и пару долек апельсина.

Зеленый сок для идеального здоровья

Каждая зеленая веточка в составе сока - кладезь всего полезного, а в сочетании они составляют настоящий волшебный эликсир, способный улучшить состояние здоровья и сделать вас более энергичными. Смешивать можно любые виды зелени, любой ингредиент можно заменить тем, который вам ближе по вкусу. Пить такой зеленый сок можно в любое время года.

Ингредиенты (на 2 - 4 порции в зависимости):

Петрушка - 1 пучок

Щавель - 1 пучок

Шпинат - 1 пучок

Стебли сельдерея - 5 шт.

Зеленое яблоко - 2 шт.

Сок лимона - из 1 шт.

Корень имбиря - 3 - 4 см

Способ приготовления: все ингредиенты подготовьте - помойте, нарежьте, корень имбиря очистите, у яблока вырежьте сердцевину и нарежьте на кусочки. Пропустите через соковыжималку (идеальнее всего использовать шнековую).

ДЛЯ РЕБЕНКА

«Золотое» молоко

Вкусный, сладкий и невероятно полезный напиток. В его составе сразу несколько адаптогенов - имбирь, куркума и мед. Рекомендуется пить для профилактики простудных и вирусных заболеваний каждый день по 1 стакану, особенно в сезон простуд.

Ингредиенты (на 1 порцию):

Молоко - 1 стакан (лучше растительное - овсяное, миндальное, рисовое)

Куркума молотая - 0,5 ч. л.

Имбирь сушеный молотый - 0,25 ч. л.

Мед - 1 - 2 ч. л.

Способ приготовления: в горячее молоко (нагрейте, но не доводите до кипения) добавьте мед, молотые имбирь и куркуму. Хорошо перемешайте ложкой.

Лимонад с облепихой и малиной

Отличная альтернатива покупным газированным напиткам, от которых пользы ноль. Ягоды подойдут как свежие, так и замороженные.

Ингредиенты (на кувшин 1 л):

Облепиха - 100 г

Малина - 30 г

Лимон - 0,5 шт.

Сок персиковый пакетированный - 250 мл

Сироп сахарный, агавы или топинамбура - 4 ст. л.

Газированная минеральная вода - 250 мл

Способ приготовления: ягоды подавите ложкой, добавьте свежевыжатый сок лимона и остальные ингредиенты, перемешайте.

Еще больше рецептов напитков и блюд, развенчание мифов из интернета, а также тест, помогающий самостоятельно определить, насколько крепкий у вас иммунитет, ищите в книге «Просто про иммунитет. Как работает наша защитная система и что делает ее сильнее».

БДИ!

Только чесноком и имбирем здоровье не поправишь

- Невозможно привести свой иммунитет в порядок каким-то одним действием, - напутствует Екатерина Маслова. - Это должен быть целый комплекс мер. Очень правильно и полезно, если вы добавите в свой рацион корень имбиря, чеснок и лимон, но если при этом вы будете злоупотреблять алкоголем и никотином, то ваш иммунитет не станет крепче. Эхинацея, элеутерококк и женьшень - отличные натуральные средства с иммуномодулирующими свойствами. Но если вы будете добавлять их в виде сиропа в чай, запивая им большой кусок калорийного торта, лежа при этом на диване перед телевизором и забыв о спорте, то это тоже никак не улучшит вашу иммунную систему.