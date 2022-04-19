«Кто проживает на дне океана?»: Каналы Nickelodeon, MTV и еще несколько иностранных перестанут вещать в России с 20 апреля

Фото: Кадр из фильма

Многие дети прекрасно помнят мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны», который уже много лет идет на канале Nickelodeon. Взрослые — канал MTV с музыкальными клипами, которые в современном мире, надо признать, утратили некоторую актуальность (хотя российскую редакцию канала до сих пор возглавляет Яна Чурикова). Так вот, теперь эти каналы в России по телевидению будут недоступны.

Фото: Кадр из фильма

Таково радикальное решение американской компании Paramount, крупнейшего вещателя, который выпускает не только фильмы, но и ТВ-контент.

Из России уйдут каналы, показывавшие мультики, музыкальные клипы и комедийные сериалы («Друзья», «Теория большого взрыва и пр.): Paramount Channel, Paramount Comedy, MTV Russia, MTV Live HD и MTV 00s, а также Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr.

Фото: Кадр из фильма

В кино студия Paramount Pictures тоже постаралась отыграться на российском зрителе: отменила релизы ближайших фильмов, включая «Затерянный город» и «Соник 2».

9 марта об уходе из российского эфира объявила компания Discovery. В России транслировались 15 телеканалов компании, среди которых Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, TLC и HGTV.