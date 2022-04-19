«Мечтать не вредно»: Россияне сказали, какую пенсию считают достойной

Люди не хотят резко ронять заслуженный уровень жизни Фото: Shutterstock

Портал Superjob.ru провел традиционное исследование. Попросил россиян помечтать о будущей достойной пенсии. Оказалось, что большинство сограждан хотели бы получать в старости 45 тысяч рублей в месяц. Это примерно в два с половиной раза больше средней пенсии по стране. Она сейчас составляет 18,5 тысячи рублей.

ВЫШЕ ЗАРПЛАТА - ВЫШЕ ОЖИДАНИЯ

Социологи выявили несколько закономерностей. Во-первых, самые большие ожидания в столице. В Москве для достойной старости будет достаточно 50 тысяч рублей, а в Кирове, Воронеже и Ижевске - около 40 тысяч. Эти города с самыми скромными запросами жителей.

Во-вторых, запросы напрямую связаны с нынешней зарплатой опрошенных. Чем она больше, тем больше они хотят получать в старости. Люди не хотят резко ронять заслуженный уровень жизни.

Примечательно, что желания россиян поднялись ниже уровня инфляции. За полгода - всего на 5%. В прошлом ноябре средняя достойная пенсия по стране составляла 43 тысячи рублей.

ФОРМУЛА И БАЛЛЫ

Примечательно, что нынешняя пенсионная формула в чем-то хоть и уравнительная, но позволяет получать больше тем, кто хорошо зарабатывал. По крайней мере, если зарплата официальная и с нее уплачиваются все страховые взносы.

Будущая пенсия состоит из двух составляющих: фиксированной выплаты и пенсионных баллов. Первая часть дается всем, кто заслужил право на страховую пенсию. Для этого нужно отработать не менее 13 лет стажа и заработать не менее 23,4 балла. Сейчас размер фиксированной выплаты составляет 6564 рубля.

Вторая часть формируется постоянно и зависит от размера зарплаты. К примеру, в 2022 году при доходе в 26 тысяч рублей в месяц, человеку начислится два балла за год. А тому, кто получает 130 тысяч рублей в месяц, - сразу 10 баллов (это максимум). При выходе на пенсию каждый из этих баллов будет переведен в рубли. Сейчас стоимость одного балла - 107 рублей. Этот размер каждый год индексируется на уровень инфляции (подробнее - на официальном сайте ПФР).

Другими словами, если человек всю жизнь проработал на маленькой зарплате, то и пенсия у него будет скромная - в районе прожиточного минимума (12 тысяч рублей в среднем по стране). А если получал много и официально, пенсия может составить и 25, и 30 тысяч рублей в месяц. Тем не менее добраться до искомых 50 тысяч рублей только благодаря госпенсии не получится, нужно будет откладывать самостоятельно.

ЧТО С НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ

Здесь никаких изменений нет с конца 2013 года. Наши отчисления на старость заморожены на неопределенный срок. Их выдают только тем, кто достиг прежнего пенсионного возраста - 55 лет у женщин и 60 лет для мужчин. Новые отчисления в накопительную часть не производятся.

Можно самостоятельно заключать договор пенсионного страхования с негосударственными пенсионными фондами, но это делают лишь единицы наиболее обеспеченных граждан. Либо те, кто работает в крупных корпорациях, где в состав соцпакета входит корпоративная пенсия. В этом случае дополнительную прибавку к пенсии человеку гарантирует работодатель.

Минфин и Центробанк несколько раз пытались реформировать накопительную часть, но все проекты стабильно откладывали в долгий ящик.

КАК У НИХ

Пенсионные системы в разных странах мира отличаются довольно серьезно. Даже в объединенной Европе нет двух похожих систем. В каждой стране есть нюансы. В большинстве случаев у граждан есть государственная (солидарная) система и некая накопительная часть.

«В Австрии, Финляндии, Бельгии и Люксембурге пенсии обеспечиваются выплатами от государства более, чем на 80%. Однако в Дании и Исландии собственные сбережения и заработок составляют порядка 40% дохода пожилых людей, в Новой Зеландии — более половины, а в Южной Корее — почти три четверти. Жители этих стран начинают заботиться о своем будущем заранее, используя разные инструменты накопления и формирования пассивного дохода», - пишут авторы недавнего исследования «Райффайзен Лайф».

Как правило, более высокую госпенсию платят в тех странах, где высокие налоги. А там, где они низкие, гражданам приходится больше рассчитывать на себя.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Может ли государство платить больше?

С одной стороны, может. Но ресурсы все равно ограничены. На выплаты пенсий сейчас уходит 8,8 трлн рублей в год. Лишь 70% от этой суммы покрывается страховыми взносами работающих граждан. Оставшуюся сумму каждый год добавляет федеральный бюджет - из общих доходов. Пока казна профицитная, в этом нет проблемы, но в идеале пенсионная система должна быть сбалансированной. Это достигается ростом числа работников и ростом их зарплаты. А последнее зависит от развития экономики.

Другими словами, государство может в ручном порядке хоть сейчас поднять пенсии и в два, и в три раза, но в нынешних экономических реалиях это будет самоубийством. Тогда все доходы будут уходить на выплаты пенсионерам - в ущерб другим сферам, на которые идут бюджетные деньги. Резко вырастут цены. Рост пенсий должен опережать инфляцию, но быть постепенным и последовательным. Сначала рост экономики, потом рост зарплат и потом, как следствие, рост пенсий. А поскольку государство даже в условиях сверхвысоких цен на нефть и другие сырьевые товары с трудом справляется с первыми двумя показателями, то и пенсии вряд ли в ближайшее время приблизятся к достойным уровням.

Где какие пенсии (в долларах США)

Норвегия - 2017

Франция - 1563

Италия - 1231

Германия - 1110

Греция - 980

Канада - 890

Португалия - 624

Польша - 560

Хорватия - 423

Чили - 373

Болгария - 325

Сербия - 301

Бразилия - 284

Казахстан - 220

Вьетнам - 215

Россия - 203

Беларусь - 183

Перу -159

Албания - 144

Молдова - 143

По данным Picodi.com.

P.S. Средний уровень пенсий не совсем корректно отражает разницу в доходах. Во-первых, потому что цены в разных странах могут отличаться в несколько раз. Во-вторых, помимо госпенсий во многих развитых странах граждане живут на собственные накопления. В-третьих, в некоторых странах госпенсию получают не все жители, а только госслужащие или бывшие сотрудники крупных компаний.