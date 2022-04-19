Дефицита не будет: стало известно, когда индийский чай вернется в Россию

Индия — давний, еще с советских времен, торговый партнер России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индия возобновляет поставки в Россию чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов и кондитерских изделий. Как пишет индийское издание The Economic Times со ссылкой на свои источники, первые партии товаров уже отправлены.

Расчеты будут вестись в рублях и рупиях, а где это никак не возможно — в евро (то есть без долларов). В основном товары поедут через порты Грузии, которая не отказывается принимать грузы для России.

До этого поставки к нам из Индии были приостановлены — как пишет The Economic Times, из-за неопределенности, вызванной санкциями.

- Нужно было решить вопросы, связанные с перестройкой логистических цепочек, с тем, как будет проходить оплата за те или иные товары и услуги. А также понять, насколько Индия может пострадать от продолжения прямой торговли с Россией, - поясняет специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. - Как только все эти проблемы были решены - чему не в последнюю очередь способствовал 30-долларовый дисконт на баррель российской нефти, продаваемой в Индию (с меньшей скидкой Индия российскую нефть покупать отказалась — Ред.) - поставки чая и продовольствия перезапустились и будут продолжаться и дальше.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия ведет переговоры с Москвой и планирует увеличить экспорт в Россию на 2 млрд долларов в год. В том числе за счет товаров, с поставками которых из других стран у нас сейчас по тем или иным причинам возникли проблемы. В списке, в частности, фармацевтические товары, пластмасса, некоторые виды химических веществ, товары для дома, чай, кофе (в Индии, между прочим, выращивают более десятка своих уникальных сортов кофе).

Индия — давний, еще с советских времен, торговый партнер России. Сейчас входит в 20 крупнейших импортеров к нам разнообразных товаров (14 место в 2021 году). Из Индии к нам, кроме чая и лекарственных препаратов, приезжало (и, видимо, в перспективе будет приезжать снова) электрооборудование и электроника, табак, одежда и т. п.

С кем еще из наших прежних торговых партнеров важно восстановить товарооборот?

- Каких -то глобальных проблем с поставками из других стран жизненно важных продуктов для населения сейчас нет, - утверждает Николай Вавилов. - Скорее важно понять, когда и в каком виде возобновятся закупки микросхем, модемов и другого оборудования, автомобилей — то всего, что напрямую связано с микропроцессорами и технологическими решениями и производится компаниями, головные офисы которых находятся в ЕС или США.