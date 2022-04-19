Андрей Губин покидает Россию. Тяжелобольного певца выживают из четырехкомнатной квартиры

Как рассказал Губин в эфире программы «Хватит слухов!» (ТВЦ), пришлось даже искать временное жилье.

Мальчик-бродяга Андрей Губин, тяжело страдающий в последние годы редкой неврологической болезнью (левосторонняя прозопалгия лица), мешающей и петь, и жить в удовольствие, снова попал в непростую ситуацию. Оказывается, он пустил погостить родню, которая буквально выжила его из собственной квартиры. Как рассказал Губин в эфире программы «Хватит слухов!» (ТВЦ), пришлось даже искать временное жилье.

- Ко мне приехали две родственницы и так засрали квартиру, что просто невыносимо! - признался певец на съемке канала. - Сейчас вот оттирал микроволновку и все остальное. Пятнадцать лет такого не было. Живу сейчас одним днем. И что делать? Ну, думаю, перееду пока сюда (на съемную квартиру в центре Москвы). А там посмотрим.

В знаменитом доме на Котельнической набережной артист арендовал апартаменты, но жить там не смог. Жалуется, что очень шумно: «провел две ночи, а потом сбежал, там говно». Но и домой — в квартиру на Земляном валу — возвращаться не хочет: соседи громко поют песни, а родственницы не отличаются чистоплотностью.

В итоге артист планирует держать путь в сторону Египта — теплой страны, полюбившейся ему из-за климата. Там, как уверен Андрей, лучше всего жить с его диагнозом: боли не дают о себе знать и «гнить заживо». В африканской стране Губин пробыл с 2020 по 2021 год и вскоре намерен снова оказаться там.