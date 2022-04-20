Австралийская певица Перукуа, которую называют Голосом Матери Земли, рассказала о секретах «кроватного» фитнеса

Перукуа специально для kp.ru рассказала о секретах правильного пробуждения Фото: Личный архив

Вставать по утрам все сложнее. Глаза не открываются, тело будто наполнено свинцом. Мысли вяло шевелятся и категорически отказываются концентрироваться. Энергия на нуле. Узнали себя?

Если да, то не беда. Австралийская певица Перукуа специально для kp.ru рассказала о секретах правильного пробуждения. Если следовать им день ото дня, то утренний подъем перестанет быть похожим на пытку, ум будет спокоен, а тело – полно энергии.

ДЫХАНИЕ И ТИШИНА

- Если не хотите «слить» энергию, накопившуюся во время ночного отдыха, не хватайтесь за гаджеты, едва встав с постели, дайте своему телу час, чтобы проснуться, - поделилась Перукуа с корреспондентом kp.ru. – Для начала ставьте на будильник приятную музыку. Просыпайтесь постепенно, дайте себе 5-10 минут, чтобы осознать, где находитесь. Положите правую ладонь на середину груди, а левую - чуть ниже пупка. Сделайте пять мягких плавных вдохов и выдохов, ощутите, как на вдохе ладони поднимаются, а на выдохе опускаются. Скажите себе мысленно: «Здравствуй, мое тело, я люблю тебя». Да, такая фраза звучит по-детски, но вы удивитесь тому, как она приятна.

Австралийская певица Перукуа Фото: Личный архив

Правильное и глубокое дыхание поможет не только проснуться с утра, но и справиться со стрессом в течение дня. Как этому научиться?

1. Сядьте на край стула, спину держите прямо.

2. Положите кисти рук по обе стороны живота. Наблюдайте, как на глубоком вдохе он надувается вперед, назад и в стороны, словно барабан.

3. Теперь сделайте глубокое дыхание активным: короткий вдох за одну секунду (живот надулся) и резкий выдох со звуком «ХМ». И вдох, и выдох производятся через нос.

4. Выполните 20 циклов подряд.

Такое дыхание полезно при любых нагрузках: как физических, так и психологических. Пользы – масса, а усилий немного. Так что стоит попробовать.

Перукуа, которую называют Голосом Матери Земли, рассказала о секретах «кроватного» фитнеса Фото: Личный архив

«КРОВАТНЫЙ» ФИТНЕС

О пользе зарядки по утрам не писал и не говорил только ленивый. А что делать, если встать с постели сил нет? Не проблема! Делайте упражнения, лежа в кровати:

1.Лежа в постели, поднимите руки над головой, соедините кисти и начинайте вытягивать тело, постепенно выпрямляя руки. Сосредоточьте внимание сначала на суставах запястья, затем переведите его на локти и плечи, где чаще ощущается наибольшее напряжение. Почувствуйте, как оно уходит. Сделайте передышку на 5 секунд и повторите упражнение. Такие потягивания можно выполнить снова, когда сядете на край кровати.

2. В положении, лежа на спине, согните колени и двигайте стопы вперед-назад, к себе и от себя. Начинайте медленно, постепенно ускоряйтесь – это разогреет все тело, улучшит кровообращение и насытит организм кислородом. Эффект можно усилить, если приподнять бедра и ягодицы и зафиксировать корпус на 3-5 секунд в этом положении, делая упор на руки.

3. Для тех, у кого в любую погоду мерзнут ноги, полезна будет разминка стоп. Лежа на спине, выпрямите ноги, напрягите стопы и покрутите ими по часовой стрелке, стараясь вытянуть все тело. Для активации разных полушарий мозга начинайте вращать ступни в разные стороны. После 5-10 повторений передохните 3-5 секунд и повторите цикл.

4. Последнее упражнение полезно для позвоночника. Также лежа на спине, выпрямляете корпус, соединяете ноги и вытягиваете руки вдоль тела. Потом правую ногу согните в колене, подтяните к груди и обхватите руками. На выдохе постарайтесь подтянуть колено к подбородку, на вдохе примите исходное положение. Повторите по 10-15 раз для каждой ноги. В конце подтяните оба колена к груди и покачайтесь на спине. Упражнение помогает уменьшить болевые ощущения в суставах, способствует вытяжению позвоночника.

После «кроватного» фитнеса хорошо принять контрастный душ (новичкам делать это нужно с осторожностью) и выпить натощак стакан теплой воды, чтобы «запустить» пищеварительные функции своего организма перед завтраком. Особенно это полезно худеющим.

Кофе после такого пробуждения вам, скорее всего, уже не понадобится. Но если утреннее кофепитие стало приятной традицией, то эксперты рассказали о дешевых и полезных заменителях кофейных зерен. Чем можно побаловать себя с утра, читайте тут.